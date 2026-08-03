Una mujer de Pergamino denunció que fue agredida por su expareja cuando salía de trabajar. La presentación fue realizada en la Comisaría de la Mujer y la Familia, mientras que la investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 4.

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Según informó Canal 4 Pergamino, la mujer denunció a su expareja por presuntas amenazas, hostigamiento y agresiones. De acuerdo con la información publicada por ese medio, el episodio más reciente habría ocurrido cuando el hombre presuntamente dañó un automóvil Renault Clío de la denunciante y luego la habría agredido físicamente.

Siempre según la información difundida por Canal 4 Pergamino, la mujer presentaba lesiones visibles y debía ser examinada por un médico policial. La causa fue caratulada provisoriamente como "lesiones leves" y permanece bajo investigación judicial.

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En la publicación realizada por el medio local en redes sociales también se expresó una mujer que se identificó como madre de la denunciante, quien escribió: "Flavia es mi hija. Solo pido justicia por ella y las nenas", además de formular acusaciones contra el hombre señalado.

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