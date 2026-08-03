"Solo pido justicia": una mujer de Pergamino denunció que su expareja la esperó a la salida del trabajo para golpearla
La frase corresponde a la madre de la denunciante, quien la publicó en redes sociales. La causa, iniciada en la Comisaría de la Mujer y la Familia, quedó a cargo de la UFI y J N° 4, que investiga el hecho.
Una mujer de Pergamino denunció que fue agredida por su expareja cuando salía de trabajar. La presentación fue realizada en la Comisaría de la Mujer y la Familia, mientras que la investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 4.
Según informó Canal 4 Pergamino, la mujer denunció a su expareja por presuntas amenazas, hostigamiento y agresiones. De acuerdo con la información publicada por ese medio, el episodio más reciente habría ocurrido cuando el hombre presuntamente dañó un automóvil Renault Clío de la denunciante y luego la habría agredido físicamente.
Siempre según la información difundida por Canal 4 Pergamino, la mujer presentaba lesiones visibles y debía ser examinada por un médico policial. La causa fue caratulada provisoriamente como "lesiones leves" y permanece bajo investigación judicial.
En la publicación realizada por el medio local en redes sociales también se expresó una mujer que se identificó como madre de la denunciante, quien escribió: "Flavia es mi hija. Solo pido justicia por ella y las nenas", además de formular acusaciones contra el hombre señalado.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión