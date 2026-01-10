Sombrillas, reposeras, lonas y juguetes para la arena vuelven a ser protagonistas del verano en Mar del Plata. Con el inicio de la temporada, turistas y vecinos recorren los comercios del rubro para reponer o completar el clásico kit playero, en un contexto de ventas que por ahora se mantiene “moderado”, aunque con buenas expectativas de crecimiento si acompaña el clima.

Ads

En los primeros días de enero, los comerciantes coinciden en que el movimiento es sostenido desde diciembre, pero todavía lejos de los picos habituales de pleno verano. “Dependemos mucho del tiempo: cuando hace calor fuerte, la venta despega”, señalan desde distintos locales.

Un recorrido por comercios especializados, efectuado por el medio local La Capital, muestra una amplia variedad de productos y precios. En Colón al 1600, el local “Todo Playa” ofrece desde artículos básicos hasta opciones reforzadas de mayor calidad. Su dueño, Nicolás, con 14 años en el rubro, explicó que lo más buscado son los productos grandes y esenciales. “Hoy alquilar una sombrilla en la playa ronda los 30.000 pesos por día. Acá, con unos 40.000 pesos, te comprás una sombrilla buena y reforzada, que te rinde todo el verano”, afirmó.

Ads

Las sombrillas se consiguen en versiones tradicionales y otras más robustas, pensadas para resistir el viento característico de la ciudad. En tanto, las reposeras arrancan en torno a los $30.000 para los modelos clásicos y pueden llegar hasta los $150.000 en las opciones más reforzadas, con mayor resistencia y capacidad de carga. Las carpas, por su parte, comienzan en $38.000 para los modelos simples tipo iglú y suben en las versiones de armado automático.

Para los más chicos, los baldes con palita y rastrillo parten desde los $2.000, mientras que las ojotas arrancan en $6.000. Según Nicolás, este verano el consumidor cuida más el bolsillo: “La gente compara más, pregunta, camina varios locales. Algunos priorizan precio y otros calidad, también influye cuántos días se quedan”.

Ads

Una situación similar se vive en “Acuario”, un comercio ubicado sobre la avenida Patricio Peralta Ramos al 2700, donde el arranque de enero fue “tranquilo”. Las reposeras bajas se consiguen desde $29.000 y superan los $100.000 en los modelos más reforzados, mientras que las sombrillas van de $25.000 a $62.000. También se venden esterillas desde $7.000, lonas desde $12.000 y heladeras conservadoras que arrancan en $18.000. Para los chicos, los combos de juegos para la arena parten desde los $4.500.

En este local, las vendedoras notan un cliente más decidido: “Pregunta y, si le cierra el precio, compra”.

Para quienes prefieren viajar livianos o no quieren hacer una compra grande, el alquiler de artículos playeros se consolida como una alternativa. En Gascón al 1600 funciona “La Chambita”, un emprendimiento que transita su segunda temporada.

Ads

“El movimiento arrancó antes este año, ya en noviembre y diciembre”, contó Juan, su responsable. El alquiler de sombrillas cuesta $9.000 por día e incluye estaca y saca arena, mientras que las reposeras se alquilan desde $5.000. También hay juegos, bodys para el agua y heladeritas, con valores que oscilan entre los $5.000 y $6.000 diarios.

“El que alquila por tres o cuatro días se olvida de todo y elige la playa que quiere”, explicó Juan, quien destacó que el servicio es utilizado tanto por turistas como por marplatenses.