El clima en Chacarita Juniors estalló tras la derrota por 1-0 ante Almirante Brown en San Martín. El presidente del club, Néstor Di Pierro, lanzó una durísima crítica contra el plantel profesional en el programa partidario Mano a Mano Chacarita, que se emite por FM Bus 106.1: “Estos jugadores no merecen ni que derramemos una lágrima. Parecen señoritas de cabaret. Son cagones, no tienen actitud ni sangre”, disparó.

El dirigente explicó que no le encuentra explicación al bajón futbolístico: “Tienen todo: psicólogo, nutricionista, hoteles, salarios al día, viajes... No sé qué necesitan. Estoy defraudado por la situación y dolido por ver a la gente llorando ayer en la cancha”.

El Funebrero pasó de estar puntero en la Primera Nacional a caer al octavo lugar del Grupo B en apenas siete fechas, con cinco empates y dos derrotas. Esa racha encendió la bronca de los hinchas en Villa Maipú.

Di Pierro fue más allá y apuntó a lo extrafutbolístico: “Que dejen de pintarse el pelo de rubio, de usar botines colorados. Y que alguno no lo enganche en el boliche porque le voy a romper la cabeza. No tendría que hablar así como presidente, pero no dormí en toda la noche”, reconoció.

Finalmente, advirtió que cambiará el trato con los jugadores: “Si los mimás y les das todo y te pagan de esta manera, entonces hay que ser malo. Vamos a ver si siendo malo entienden las cosas”.

El equipo, ahora dirigido por Carlos Mayor tras la salida de Juan Manuel Azconzábal, sumó apenas un empate y una derrota. Su próximo desafío será visitar a Central Norte de Salta, en busca de cortar la mala racha y no complicar su ingreso al Reducido.