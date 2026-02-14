El Concejo Deliberante de Ramallo quedó reconfigurado tras la renuncia del concejal de Unión por la Patria, Antolín Pando, quien decidió dar un paso al costado a poco más de dos años de haber asumido, en diciembre de 2023, al inicio de la gestión del intendente Mauro Poletti.

Ads

Según explicó el propio dirigente en declaraciones radiales, la decisión responde a motivos laborales y personales. Pando se encontraba con licencia sin goce de haberes en el Banco Nación y debía optar entre continuar en la función legislativa o retomar su actividad en la entidad bancaria.

“Es una decisión muy difícil que venía analizando hace unos meses”, señaló en contacto con Radio Meta. Y fue más directo: “Sentí la necesidad de cuidar lo que me da de comer. Yo no vine a vivir de la política”.

Ads

La salida de Pando se formalizó el 30 de enero. Foto: Meta FM 94.1

El ahora exconcejal contó que intentó renunciar a la dieta para evitar incompatibilidades y mantener ambos roles, pero desde el área de Recursos Humanos del banco le pidieron que eligiera uno de los cargos. Finalmente, optó por regresar a su trabajo.

La salida de Pando se formalizó el 30 de enero y ya comenzó a tener impacto en el escenario político local. Su banca será ocupada por Lorena Hidalgo, quien integró la lista de Unión por la Patria en 2023 y hasta ahora se desempeñaba en la Dirección de Economía Popular.

Ads

Puede interesarte

Con este movimiento, el oficialismo mantiene la mayoría en el Concejo, aunque puertas adentro el bloque venía atravesando reacomodamientos tras el regreso de concejalas que habían pasado por el Ejecutivo municipal. En ese contexto, la renuncia abre interrogantes sobre la dinámica interna del espacio en los próximos meses.

Más allá de las especulaciones políticas, Pando insistió en que su salida no responde a diferencias partidarias. “Siempre participé desde la militancia. Lo estiré lo más que pude”, afirmó, dando por cerrada su etapa como edil en Ramallo.

La renuncia marca un nuevo capítulo en la política local y obliga al oficialismo a reordenar su esquema legislativo en un año que ya muestra movimientos intensos en distintos Concejos Deliberantes de la provincia de Buenos Aires.