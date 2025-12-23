Sorpresiva y fuerte tormenta en Zona norte: Intensas lluvias, granizo, viento y calles anegadas
Un conocido shopping tuvo filtraciones y afectó la atención en medio de las compras navideñas. San Martín y San Isidro, entre los distritos afectados.
La zona norte del Área Metropolitana de Buenos Aires sufrió fuertes tormentas, ráfagas de viento y caída de granizo, que sorprendieron a vecinos y automovilistas luego de una jornada soleada y calurosa.
Las lluvias comenzaron pasadas las 17 y sorprendieron a la gente que se encontraba regresando al hogar o de compras navideñas. Además, la precipitación llegó acompañada de ráfagas de viento y caída de granizo en algunos barrios.
San Andrés y José León Suárez, en San Martín, y Martínez, en San Isidro, entre las zonas más afectadas. La autopista General Paz estaba con calzada anegada en algunos lugares y el tránsito estaba muy lento.
Las precipitaciones generaron complicaciones en el tránsito y anegamientos en varias calles y avenidas. Además, el Tren Mitre ramal Suárez informó a las 18:30 horas que estaba interrumpido por un paso a nivel anegado en San Martín y árboles caídos en zona de vías en Villa Ballester y Chilavert.
En tanto el conocido shopping Unicenter, ubicado en Martínez, sufrió las consecuencias de la intensa tormenta con filtraciones que afectaron la jornada de compras navideñas.
