La zona norte del Área Metropolitana de Buenos Aires sufrió fuertes tormentas, ráfagas de viento y caída de granizo, que sorprendieron a vecinos y automovilistas luego de una jornada soleada y calurosa.

Las lluvias comenzaron pasadas las 17 y sorprendieron a la gente que se encontraba regresando al hogar o de compras navideñas. Además, la precipitación llegó acompañada de ráfagas de viento y caída de granizo en algunos barrios.

San Andrés y José León Suárez, en San Martín, y Martínez, en San Isidro, entre las zonas más afectadas. La autopista General Paz estaba con calzada anegada en algunos lugares y el tránsito estaba muy lento.

Diluvió en José León Suárez, San Martín. La intensa y breve tormenta sorprendió a vecinos y automovilistas. pic.twitter.com/WyJewVd24p — LaNoticia1.com (@lanoticia1) December 23, 2025

⛈Tormenta en zona norte GBA: Autos atrapados en colectora Panamericana y Thamespic.twitter.com/y3XmbCPcdd — LaNoticia1.com (@lanoticia1) December 23, 2025

Las precipitaciones generaron complicaciones en el tránsito y anegamientos en varias calles y avenidas. Además, el Tren Mitre ramal Suárez informó a las 18:30 horas que estaba interrumpido por un paso a nivel anegado en San Martín y árboles caídos en zona de vías en Villa Ballester y Chilavert.

Tormenta en San Andrés, San Martín. La intensa lluvia anegó calles y avenidas.pic.twitter.com/kP2I1KAGme — LaNoticia1.com (@lanoticia1) December 23, 2025

En tanto el conocido shopping Unicenter, ubicado en Martínez, sufrió las consecuencias de la intensa tormenta con filtraciones que afectaron la jornada de compras navideñas.

⛈Tormenta en zona norte GBA: Así filtraba la lluvia dentro del shopping "Unicenter", en medio de las compras navideñas.pic.twitter.com/aSbtXWG7Up — LaNoticia1.com (@lanoticia1) December 23, 2025