El supermercado mayorista Yaguar, cerró de manera abrupta su sucursal en Bahía Blanca, una decisión que tomó por sorpresa tanto a empleados como al sindicato y clientes. La noticia fue confirmada cuando representantes de Recursos Humanos y del área Legal de la empresa comunicaron formalmente el fin de las actividades en la ciudad.

Este lunes por la mañana, trabajadores y referentes gremiales se manifestaron en las puertas del establecimiento exigiendo respuestas y una mesa de diálogo.

“No entendemos esta decisión tan abrupta”, expresó Alejandro Olea, secretario gremial de la Asociación de Empleados de Comercio. “Ni los clientes deben saber que hoy no está abierto Yaguar. Ayer a las 10 de la mañana nos avisaron que venían a cerrar la sucursal”.

Según detalló Olea, la empresa justificó el cierre por “baja venta y falta de ingresos”, a lo que se suma el impacto negativo de la obra inconclusa del Paso Urbano, que habría afectado seriamente la circulación y el acceso de clientes.

“Dicen que la obra pública los complicó. Venían sosteniendo la sucursal, pero decidieron no abrirla más”, explicó.

El gremialista remarcó que la medida recae exclusivamente sobre la sucursal bahiense, sin afectar a otras localidades donde el mayorista continúa operando.

La decisión deja en una situación laboral completa a entre 8 y 10 trabajadores del gremio de Camioneros y unos 50 empleados de Comercio, quienes se quedarían sin empleo de manera inmediata.

“Vamos a solicitar algo más del mínimo por ley porque estos trabajadores se esforzaron muchísimo. El 7 de marzo, cuando la sucursal tuvo que ser limpiada tras aquel temporal, fueron ellos quienes pusieron el hombro. Que ahora los dejen así, de un día para otro, es doloroso”, sostuvo Olea.

“La decisión la debían tener hace tiempo. Lo que reprochamos es que no se hayan sentado a discutir alternativas para hacer reversible la situación”, afirmó Olea.

Para este lunes está prevista una asamblea de trabajadores donde se definirán los pasos a seguir, mientras continúa la incertidumbre sobre el futuro laboral de los empleados y el destino del edificio comercial que Yaguar deja atrás.