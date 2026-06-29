Luego de un llamativo hallazgo se detonaron, de forma controlada, 24 granadas encontradas en un predio de la localidad de Monte Grande, partido de Esteban Echeverría.

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El hallazgo se produjo este domingo por la tarde en la calle Maipú, entre Ventura Ávila y Alejo Ortega, en las inmediaciones del predio municipal Eco Punto 1. Allí, trabajadores advirtieron la presencia de una caja de madera sospechosa.

Al arribar al lugar, personal de la Comisaría 1ª de Monte Grande constató la gravedad de la situación y dio intervención inmediata a la División Explosivos. Luego se constató que contenía 24 granadas de fusil antitanque de 62 milímetros, catalogadas como explosivas.

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💥🧨Detonación controlada en la noche de Monte Grande: Hallaron 24 granadas antitanque de 62 mm activas en un predio. pic.twitter.com/ezR5lx8NM4 — LaNoticia1.com (@lanoticia1) June 29, 2026

De acuerdo con la información oficial, las granadas presentaban un empaque cilíndrico, original y en estado de conservación regular, aunque mantenían constituidas todas sus partes. Esta condición obligó a actuar con máxima precaución para evitar cualquier riesgo para los vecinos.

Las detonaciones se realizaron en el mismo predio donde se produjo el hallazgo ya que contaba con las distancias y medidas de seguridad necesarias para concretar una destrucción controlada del material, sin necesidad de trasladarlo, lo que hubiera implicado un riesgo adicional. Los estruendos rompieron el silencio de la noche y generaron rápidamente conversaciones de los vecinos en redes sociales preguntando qué sucedía.

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La investigación buscará reconstruir cómo llegaron las granadas al predio y si existió algún tipo de responsabilidad penal.