La ceremonia del sorteo para definir los grupos del próximo Mundial comenzará a las 14.00 (hora de Argentina) y se llevará a cabo en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, ubicado en Washington D.C. Estarán presentes figuras del deporte de todo el planeta y el Presidente local, Donald Trump.

Ads

Se estima que el acto dure 60 minutos; será conducido por Rio Ferdinand, leyenda de Manchester United, y la Selección Argentina estará como cabeza de grupo en el Bombo 1.

Vale destacar que por primera vez una Copa del Mundo contendrá un total de 42 equipos. Asimismo, durante el día sábado se conocerá el calendario de la competencia.

Ads

“Estoy un poco más tranquilo, la verdad; en el anterior (Qatar), hacíamos muchas más cuentas. Pero bueno, este viernes será igual, después del sorteo haremos todas las cuentas posibles. Va a haber muchos buenos”, expresó horas antes de la ceremonia Lionel Scaloni, DT de la albiceleste campeona del mundo.

El sorteo podrá verse en vivo por Telefe, DSports, TyC Sports, ESPN y TV Pública. También estará disponible por streaming a través de FIFA+ y Disney+.

Ads