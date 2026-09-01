El Municipio de La Costa realiza este martes 1° de septiembre un curso municipal de arbitraje de tejo en Santa Teresita, una capacitación destinada a quienes quieran incorporar conocimientos sobre las reglas y el arbitraje de esta tradicional disciplina.

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Según informó el diario La Opinión de La Costa, la actividad comienza a las 18.00 en el Polideportivo Municipal del barrio Las Quintas, donde se desarrolla la jornada de formación.

El tejo es uno de los clásicos de las playas de la Costa Atlántica. Durante el verano, turistas y vecinos suelen organizar partidas en la arena, muchas veces como una actividad recreativa para compartir en familia o con amigos.

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Ahora, quienes quieran ir un paso más allá tienen la posibilidad de aprender cómo se arbitra una partida y conocer con mayor profundidad las reglas del juego.

La propuesta suma una alternativa diferente para quienes disfrutan de este deporte: además de jugarlo en la playa, ahora también pueden aprender a arbitrarlo.

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