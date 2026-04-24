Una investigación del diario ABC Color de Paraguay ha puesto a la Conmebol en la mira, señalando posibles interferencias en el sistema judicial de ese país. El informe marca coincidencias textuales entre documentos judiciales y escritos de abogados vinculados a la entidad deportiva, incluyendo párrafos completos y errores idénticos.

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Estos hallazgos han despertado la alarma sobre la injerencia de la organización en causas sensibles relacionadas con su presidente, Alejandro Domínguez.

El informe revela que la imputación fiscal presenta similitudes llamativas con los escritos de la defensa (incluso párrafos con “copy-paste”), lo que plantea serias dudas sobre la independencia del proceso judicial.

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Por su parte, el fiscal Francisco Cabrera ha desmentido haber recibido instrucciones externas, aunque no ha proporcionado explicaciones sobre las similitudes detectadas.

Esta situación se encuadra en una causa relacionada con el FIFA Gate, que investiga operaciones por un monto aproximado de USD 100 millones. No obstante, la imputación se centra en una única entidad financiera, que habría estado involucrada por cerca de 8 millones de dólares, mientras que otras instituciones no han sido incluidas en el análisis.

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