Por orden de Javier Milei, el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, avanza con el achicamiento del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), la Aduana, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), y la Dirección Nacional de Vialidad.

Javier Milei desde el 27 de febrero impulsó un proceso de retiros voluntarios con una serie de condiciones factibles. Este fue el primer paso para el desguace de organismos del Estado que el Gobierno libertario busca erradicar.

En este marco, Sturzenegger, junto a Alejandro Tamer (subsecretario de Reforma Estatal) comenzaron a trabajar en un plan para continuar avanzando con la motosierra.

