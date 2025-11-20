“¿Marchan en contra de la reforma laboral? ¿La conocen? Se protesta ante la nada. Protestan por protestar. No conocen los detalles ni el Gobierno presentó la reforma. El proyecto tiene como objetivo central que la gente gane más y tenga más empleo. Hace diez años que no se crea empleo formal. Necesitamos crear más empleo”, dijo Federico Sturzenegger contra ATE, y sostuvo que la iniciativa "no alcanza a los trabajadores estatales”.

Además, en declaraciones televisivas, el Ministro detalló ejes centrales de la reforma que impulsa Javier Milei: Con respecto a “la industria del juicio y la registración laboral”, el objetivo es “bajar la incertidumbre que enfrenta el empresario cuando contrata por la posible contingencia legal de una contratación”.

A su vez, dijo que los convenios colectivos de trabajo deben renegociarse, y agregó: “Hay algunos que son de los años 70, donde hay un bloqueo. Pero si las partes (cámaras empresariales, gremios y empleados) deciden quedarse como están, van a poder quedarse como están”.

Asimismo, criticó el modelo gremial: "La cuota sindical es algo que hay que discutir. Es parte del costo argentino del que tanto se habla. A veces lo que cobra en neto el trabajador es casi la mitad de lo que paga el empleador, por la sumatoria de los descuentos. Tiene que haber un debate abierto”.

