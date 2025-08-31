Este sábado, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, arribó a Azul en un helicóptero oficial que aterrizó en el aeródromo local.

Ads

Su visita, sin anuncios previos, incluyó una reunión privada en el Gran Hotel Azul con un grupo reducido de empresarios, dejando fuera a representantes de PYMEs, emprendedores y otros sectores productivos de la ciudad.

Puede interesarte

El medio local Noticias de Azul señaló que la convocatoria limitada impidió que el intendente o actores económicos del distrito pudieran exponer la situación real de la economía local. Según ese medio, la ausencia de participación ciudadana refuerza la percepción de que las decisiones se toman a puertas cerradas, lejos del contacto con los vecinos, y calificó la visita como “fugaz y reservada”, en un contexto de fuertes debates sobre el rumbo económico y su impacto en el interior del país.

Ads

Sturzenegger no ofreció declaraciones a la prensa y se retiró en helicóptero sin recorrer la ciudad ni encontrarse con representantes de la comunidad.

Ads