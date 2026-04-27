"Los millones de dólares anuales que requieren esos sueldos es dinero que pagan otras familias", lanzó el Ministro Federico Sturzenegger, quien sostiene que con tecnología de precisión el organismo podría funcionar con apenas el 15% de su personal actual.

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Para el funcionario de Javier Milei, el SMN arrastra un esquema de trabajo de mediados del siglo pasado. Según detalló, el organismo cuenta con unas 100 estaciones donde los datos se recogen de forma manual en planillas de papel para luego ser cargados en sistemas informáticos antiguos.

"El absurdo es que los sueldos de esas personas permitirían pagar la mejor estación automática disponible a nivel mundial, que transmite datos en tiempo real y sin necesidad de personal", dijo, avalando el plan oficial apunta a reducir la planta de 1.000 a unas 150 personas, logrando un servicio "más eficiente y económico".

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En su mensaje, también vinculó la reforma con la necesidad de fortalecer los sistemas de alerta temprana ante fenómenos extremos. Mencionó episodios recientes como los ocurridos en La Plata y Bahía Blanca para subrayar que una modernización del organismo permitiría mejorar la capacidad de anticipación y respuesta frente a emergencias climáticas.

LA INCREIBLE HISTORIA DEL SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL (SMN). La semana pasada hubo varias notas en medios sobre el SMN. Es una historia increíble que vale la pena contar. Te vas a sorprender (o no). Veamos.



El SMN cuenta con unas 100 estaciones meteorológicas distribuidas a… pic.twitter.com/7QwbA12IOH — Fede Sturzenegger (@fedesturze) April 26, 2026

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