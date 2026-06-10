Después de décadas de abandono, proyectos fallidos y disputas judiciales, el futuro del histórico Complejo Casino de Necochea podría comenzar a definirse este miércoles. El inmueble será subastado desde las 11.00 en el Palacio Municipal y, según trascendió, existe un único oferente interesado en quedarse con uno de los terrenos más codiciados de la ciudad.

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La base fijada para la operación es de 4.878 millones de pesos, monto que fue determinado a partir de una tasación realizada con participación de peritos del Banco Provincia.

De acuerdo con la información difundida, la única oferta corresponde a la firma A Toda Vela Mar S.A., integrada por Casinos Victoria y empresarios vinculados a los sectores inmobiliario y automotriz de la región.

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La subasta pudo avanzar luego de que la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata revocara una medida cautelar que había suspendido el proceso impulsado por el municipio.

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Un ícono de la Costa Atlántica

Ubicado sobre la avenida 2 y las calles 4 y 91, frente al mar, el Complejo Casino fue inaugurado en febrero de 1973 y durante años se convirtió en uno de los principales atractivos turísticos de Necochea.

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Su característica más reconocida es el auditorio de forma ovalada, popularmente conocido como "el platillo volador", una estructura que se transformó en una de las postales más emblemáticas de la ciudad.

En su época de mayor esplendor, el complejo llegó a recibir hasta 5.000 visitantes por día. Además de las salas de juego, contaba con teatro, bowling, piletas, locales comerciales, espacios gastronómicos y sectores destinados a actividades culturales y deportivas.

Del auge al deterioro

Con el paso de los años, la falta de inversiones y mantenimiento provocó un progresivo deterioro de las instalaciones. Distintos sectores fueron cerrando sus puertas y varios incendios agravaron el estado de la estructura.

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El complejo fue construido originalmente por Lotería Nacional. Durante la década de 1990 pasó a manos de la Provincia de Buenos Aires y luego fue transferido al Municipio de Necochea.

"El platillo volador" característico del casino. Foto Ecos Diarios Necochea

Desde entonces, distintas administraciones intentaron avanzar con concesiones, licitaciones y proyectos de recuperación que nunca llegaron a concretarse.

"Un antes y un después para Necochea"

El intendente de Necochea, Arturo Rojas, consideró que la venta representa un hecho histórico para la ciudad.

"Es un hecho histórico poder resolver el Complejo Casino. Esto permitirá mejorar la oferta turística, impulsar la generación de puestos de trabajo y recuperar una postal que hoy refleja el deterioro", afirmó.

El procedimiento aprobado por el Concejo Deliberante establece que el futuro desarrollo deberá respetar determinadas condiciones urbanísticas. Si el oferente ratifica este miércoles su propuesta, comenzará una nueva etapa para uno de los edificios más emblemáticos de la costa bonaerense.