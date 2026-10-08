Los peajes del Sistema Vial Integrado del Atlántico (SVIA) aumentarán un 8,8% desde este viernes 9 de octubre, de acuerdo con lo establecido por la Resolución 760/26 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires.

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La actualización alcanza a las estaciones operadas por Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA) y se mantendrá vigente hasta la próxima revisión tarifaria.

Con el nuevo cuadro, quienes circulen hacia los principales destinos de la Costa Atlántica deberán afrontar un incremento en el costo del viaje, especialmente durante los fines de semana y períodos de mayor movimiento turístico.

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Cuánto costarán los peajes

En las estaciones de Samborombón, La Huella y Maipú, el valor para los vehículos de categoría 1 será de $8.600, mientras que quienes utilicen el sistema de pago automático abonarán $8.507,95.

Para las categorías superiores, las tarifas quedarán establecidas de la siguiente manera:

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Categoría 1: $8.600.

$8.600. Categorías 2 y 3: $17.100.

$17.100. Categoría 4: $25.600.

$25.600. Categoría 5: $34.100.

$34.100. Categoría 6: $42.600.

En el caso del peaje de Madariaga, los valores serán:

Categoría 1: $3.600.

$3.600. Categorías 2 y 3: $7.200.

$7.200. Categoría 4: $10.800.

$10.800. Categoría 5: $14.300.

$14.300. Categoría 6: $17.900.

Mientras tanto, en Mar Chiquita, las nuevas tarifas serán:

Categoría 1: $4.000.

$4.000. Categorías 2 y 3: $7.900.

$7.900. Categoría 4: $11.800.

$11.800. Categoría 5: $15.700.

$15.700. Categoría 6: $19.600.

Cuánto se pagará para llegar a Mar del Plata

Con las nuevas tarifas, un automóvil que viaje desde La Plata hasta Mar del Plata deberá pagar $17.200 en peajes por tramo, considerando los pasos por las estaciones de Samborombón y Maipú.

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Por lo tanto, el costo total de los peajes para realizar el viaje de ida y vuelta será de $34.400 para un vehículo de categoría 1.

En el caso de quienes comiencen el recorrido en Buenos Aires, deberán contemplar además el costo de los peajes correspondientes al ingreso y egreso de la ciudad, con una tarifa adicional de $5.100 en horario pico, según el esquema vigente.

Por qué aumentaron los peajes

La actualización fue solicitada por AUBASA el pasado 20 de agosto y se aplicó mediante el Coeficiente de Variación Tarifaria (CVT) previsto en el contrato de concesión.

El mecanismo toma en cuenta distintos indicadores económicos elaborados por el INDEC:

55% del Índice de Salarios .

. 25% del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) .

20% del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

La metodología de actualización trimestral comenzó a utilizarse en 2024, luego de que la Provincia aprobara una propuesta presentada por AUBASA y se realizara la correspondiente audiencia pública.

Desde entonces, las tarifas de los corredores hacia la Costa Atlántica se actualizan periódicamente de acuerdo con la evolución de los índices contemplados en el CVT.