Durante la presentación del informe de gestión del jefe de Gabinete Manuel Adorni, la diputada de Adelante Buenos Aires, Karina Banfi, volvió a insistir en que el Gobierno revise la implementación de los subsidios a los afectados de la inundación que azotó la ciudad en 2025.

Ads

La legisladora señaló que hubo “inoperancias administrativas” y que incluso le han llegado unos mil reclamos de los más de 4 mil rechazos para el subsidi.

“A ustedes les gusta el lenguaje coloquial, yo quiero decirlo así. Otorgaron este subsidio a la bartola”, sostuvo. “No tuvieron en cuenta cuáles eran los procedimientos urbanos y logísticos para determinar, por ejemplo, quién merecía el subsidio y quién no”, cuestionó. “Tanto es así que, por ejemplo, mil personas durante todos estos tiempos se contactaron conmigo, que son parte de los 4.665 que ustedes han rechazado y otros que ni siquiera lo han recibido, diciendo que están mal procesados los datos o que no saben por qué fueron rechazados cuando hicieron todo el procedimiento correctamente”, explicó.

Ads

Al momento de formular la pregunta a Adorni, Banfi dijo: “¿hay alguna posibilidad que en estos casos que fueron rechazados y que efectivamente no fueron otorgados de manera correcta puedan ser revisados por la administración teniendo en cuenta que ha sido un acto voluntario de parte del presidente haber otorgado este subsidio después incluso de haber vetado la ley de emergencia de Bahía Blanca?”. Cuando fue el turno de la respuesta del JDG, sólo se remitió a leer lo que contestó por escrito.

Fuente: Informe de Gestión n° 145

También aprovechó la oportunidad, y relacionado a la catástrofe, la diputado señaló que si “hay un remanente de 117.396.000 millones de pesos de los 200.000 millones de pesos que se comprometieron en entregar, los bahienses queremos saber qué es lo que hicieron. Porque si hay plata, yo creo que podríamos revisar”.

Ads

Puede interesarte