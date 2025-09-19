“Extraordinario discurso del Diputado Nicolás Massot sobre la postura del Gobierno de Javier Milei en Naciones Unidas acerca de la existencia de los dos Estados; Israel y Palestina… y la responsabilidad del Gobierno de Benjamín Netanyahu en el genocidio en Gaza… Honra la tradición diplomática de la Argentina”, expresó Cristina Kirchner en redes sociales y anexó un video con el relato del ex dirigente macrista.

Este jueves salió al cruce el Intendente peronista Ariel Sujarchuk, quien respondió: “Hablar de genocidio y omitir el terrorismo de Hamas, la matanza y secuestro del 7/10 es una barbaridad de profunda arbitrariedad”.

Y sentenció: “Aún hay 4 argentinos en cautiverio a merced de quienes proclaman el aniquilamiento del Estado de Israel, una democracia que elige a sus gobernantes”.

Ayer, en la Cámara de Diputados... Extraordinario discurso del Diputado Nicolás Massot sobre la postura del Gobierno de Javier Milei en Naciones Unidas acerca de la existencia de los dos Estados; Israel y Palestina… y la responsabilidad del Gobierno de Benjamín Netanyahu en el… pic.twitter.com/C2Q3NX4HWu — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 18, 2025

