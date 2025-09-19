Sujarchuk cruzó a Cristina por la guerra en Gaza: "Hablar de genocidio y omitir el terrorismo de Hamas es una barbaridad"
La ex Presidenta había destacado un discurso de Nicolás Massot en la Cámara de Diputados, con respecto a la postura del Gobierno de Javier Milei en Naciones Unidas acerca del conflicto entre Israel y Palestina. El Intendente de Escobar criticó a la ex mandataria.
“Extraordinario discurso del Diputado Nicolás Massot sobre la postura del Gobierno de Javier Milei en Naciones Unidas acerca de la existencia de los dos Estados; Israel y Palestina… y la responsabilidad del Gobierno de Benjamín Netanyahu en el genocidio en Gaza… Honra la tradición diplomática de la Argentina”, expresó Cristina Kirchner en redes sociales y anexó un video con el relato del ex dirigente macrista.
Este jueves salió al cruce el Intendente peronista Ariel Sujarchuk, quien respondió: “Hablar de genocidio y omitir el terrorismo de Hamas, la matanza y secuestro del 7/10 es una barbaridad de profunda arbitrariedad”.
Y sentenció: “Aún hay 4 argentinos en cautiverio a merced de quienes proclaman el aniquilamiento del Estado de Israel, una democracia que elige a sus gobernantes”.
