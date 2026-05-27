El intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, apuntó contra las políticas de ajuste del Gobierno nacional en materia sanitaria y aseguró que el Municipio debió reforzar inversiones en infraestructura, ambulancias y atención médica para contener el aumento de la demanda en el sistema público local.

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“Mientras la Nación recorta un 40% el presupuesto de salud y desprotege a miles de ciudadanos, en Escobar invertimos en más infraestructura, más ambulancias y más profesionales para cuidar a nuestra gente en el momento en el que más lo necesita”, expresó el jefe comunal a través de una publicación difundida en redes sociales.

Decían que iban contra la casta pero… ¿quién está pagando el costo del ajuste?



Gobernar es fijar prioridades. pic.twitter.com/maEXLfmJuG — Ariel Sujarchuk (@ArielSujarchuk) May 27, 2026

En ese marco, Sujarchuk difundió una serie de datos vinculados al impacto del ajuste nacional sobre el sistema sanitario y sostuvo que las medidas económicas están generando una mayor presión sobre municipios y provincias.

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Según indicó, el presupuesto nacional de salud sufrió una reducción real del 40% respecto de 2023, además de un recorte de 63 mil millones de pesos destinados a vacunas, medicamentos y programas esenciales.

El intendente advirtió que esa situación derivó en un incremento de internaciones evitables y en niveles de ocupación de camas de terapia intensiva que oscilan entre el 80% y el 90% en hospitales públicos del conurbano bonaerense.

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Otro de los puntos señalados por el dirigente estuvo relacionado con el fuerte aumento de las cuotas de medicina prepaga.

“Las prepagas aumentaron un 400% en promedio, expulsando del sistema de seguridad social a 742 mil personas”, sostuvo.

En ese contexto, afirmó que el sistema municipal de salud de Escobar registró un aumento del 33% en la demanda de atención médica.

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“Vecinos y vecinas que ya no pueden costear el sector privado hoy encuentran contención en nuestro sistema público municipal”, remarcó.

Sujarchuk también puso el foco en el crecimiento de los problemas vinculados a la salud mental. Según señaló, a nivel provincial se produjo un aumento del 77% en internaciones y del 134% en consultas ambulatorias relacionadas con esa problemática.

Frente a ese escenario, destacó las medidas implementadas en el distrito, entre ellas la ampliación y mejora del Hospital de Salud Mental Papa Francisco, la realización de talleres semanales en distintos barrios y la puesta en funcionamiento de un canal de asistencia mediante WhatsApp para emergencias.

En materia de infraestructura sanitaria, el intendente detalló además que el Municipio avanza con obras de ampliación en la UDP de Ingeniero Maschwitz y en el Hospital Municipal de Garín para absorber el incremento de la demanda.

También anunció la incorporación de tres nuevas ambulancias al SAME municipal, dos de ellas equipadas como terapias intensivas móviles.

“El gobierno nacional transfiere la crisis a los municipios y las provincias. En Escobar seguimos invirtiendo en infraestructura y equipamiento para absorber los golpes y cuidar la salud y la vida de cada escobarense”, concluyó el jefe comunal.