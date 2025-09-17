Este miércoles se realizará una nueva Marcha Federal Universitaria, en rechazo al veto del Jefe de Estado Javier Milei a la Ley de Financiamiento Educativo. A la movilización se plegaron múltiples sectores y se prevé una jornada intensa en la Ciudad de Buenos Aires.

La movilización se concretará a las 17.00, cuando la Cámara de Diputados trate en la sesión el veto a la ley que había sido sancionada por el Congreso a fines de agosto, pero que el mandatario rechazó el 10 de septiembre. Si se alcanzan los 2 tercios, el tratamiento del veto pasará al Senado.

Asimismo, se tratará también el veto a la emergencia en pediatría, proyecto impulsado por los trabajadores del Hospital Garrahan.

En la Cámara Baja el final es abierto. Mientras tanto, afuera confluirán diversos sectores, desde piqueteros hasta gremios de la CGT y la CTA pasando por agrupaciones y movimientos sociales y políticos, para elevar la voz contra las políticas de Milei.

