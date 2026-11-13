Estudiantes venció 3-2 a Independiente Rivadavia y se quedó con la Supercopa Argentina disputada entre los campeones del Trofeo de Campeones y la pasada Copa Argentina en la cancha de Belgrano de Córdoba.

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El equipo platense se imponía por 2-0, con tantos de Guido Carrillo e Iván Villalba, en contra, y parecía tener el cotejo en el bolsillo. No obstante, José Florentín descontó para la Lepra mendocina y, en el último suspiro, el propio Villalba se tomó revancha de su error y marcó el agónico 2-2.

En el primer tiempo del alargue, Lucas Alario marcó el 3-2 de cabeza para el delirio de Estudiantes.

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¡¡COMO EN EL TROFEO DE CAMPEONES VS. PLATENSE!! ¡¡EL PIPA DE LOS GOLES IMPORTANTES!! ¡¡CABEZAZO DE LOCOS DE ALARIO PARA EL 3-2 DE ESTUDIANTES VS. INDEPENDIENTE RIVADAVIA, EN EL ALARGUE DE LA SUPERCOPA!! 📺 Mirá la #SupercopaArgentina por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/HuWIGi96Xn — SportsCenter (@SC_ESPN) November 13, 2026

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