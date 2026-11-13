Supercopa Argentina: Estudiantes venció 3-2 a Independiente Rivadavia en el alargue y se quedó con el título
El Pincha ganaba 2 a 0 pero el equipo mendocino logró el empate cuando el partido finalizaba, empujando el choque a tiempo suplementario. Lucas Alario le dio el triunfo al combinado de La Plata.
Estudiantes venció 3-2 a Independiente Rivadavia y se quedó con la Supercopa Argentina disputada entre los campeones del Trofeo de Campeones y la pasada Copa Argentina en la cancha de Belgrano de Córdoba.
El equipo platense se imponía por 2-0, con tantos de Guido Carrillo e Iván Villalba, en contra, y parecía tener el cotejo en el bolsillo. No obstante, José Florentín descontó para la Lepra mendocina y, en el último suspiro, el propio Villalba se tomó revancha de su error y marcó el agónico 2-2.
En el primer tiempo del alargue, Lucas Alario marcó el 3-2 de cabeza para el delirio de Estudiantes.
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