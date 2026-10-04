María Luján Oribe tiene 23 años y este sábado realiza por primera vez los 60 kilómetros hasta la Basílica de Luján, en una peregrinación marcada por la lluvia y por la expectativa ante la próxima llegada del Papa León XIV a la Argentina.

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Pero para ella el camino tiene un significado mucho más personal. Según contó, hace 24 años sus padres hicieron la misma peregrinación para pedir por un hijo. Poco después recibieron la noticia de que serían padres y, cuando nació una nena, decidieron llamarla María Luján.

“Mi nombre no es casual. Mis papás fueron a peregrinar hace 24 años para pedir por mí”, contó la joven. Su mamá no podía tener hijos y fue su papá quien aceptó acompañarla hasta la Basílica para pedir por ese deseo.

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Ahora, con la misma edad que tenían sus padres cuando hicieron aquella primera peregrinación, María Luján decidió repetir el camino. “Mis papás tenían mi edad cuando fueron a caminar por primera vez. 23 años después lo hago yo”, relató.

La visita del Papa fue además uno de los motivos que la impulsaron a participar este año. “Me animé a venir porque creo que es un momento especial este año”, explicó en diálogo con Clarín.

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La joven también llegó para agradecer a la Virgen y hacer un pedido personal que prefirió mantener en reserva. “Estoy muy entusiasmada con su llegada. Es la primera vez que voy a conocer un Papa. Es una lluvia de bendiciones”, sostuvo.

Así, una historia que comenzó antes de que ella naciera vuelve a tener como escenario el mismo camino hacia la Basílica de Luján. La peregrinación comenzó bajo una intensa lluvia, aunque con el correr de las horas el clima mejoró, mientras miles de fieles avanzan hacia la Basílica.

Este año, además, la caminata tiene un condimento especial: la esperada visita del Papa León XIV a la Argentina y su posible paso por Luján.