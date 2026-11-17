El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, lanzó duras críticas contra los dirigentes libertarios de la ciudad por la pérdida de los beneficios del régimen de zona fría y advirtió sobre el impacto que podría tener la medida en la economía de las familias durante el próximo invierno.

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En declaraciones al medio La Brújula 24, el jefe comunal cuestionó la falta de gestiones políticas para sostener las condiciones tarifarias que históricamente beneficiaron a los usuarios de gas de la región.

“Los dirigentes de Bahía Blanca no tuvieron las pelotas necesarias en su momento para defender a Bahía Blanca como zona patagónica”, expresó Susbielles, quien responsabilizó a los representantes libertarios por no haber intervenido para evitar que la ciudad perdiera esa condición.

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En ese sentido, sostuvo que hubo mensajes engañosos hacia la población y apuntó contra quienes aseguraban que la modificación solamente afectaría a los hogares con ingresos superiores a los 4,4 millones de pesos.

“Le mintieron a los bahienses. No defendieron a la ciudad”, afirmó el intendente, quien recordó que había advertido anteriormente sobre las consecuencias de los cambios en el esquema de subsidios.

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Alertan por aumentos de hasta el 120% en el gas

Uno de los principales cuestionamientos de Susbielles estuvo relacionado con la cantidad de metros cúbicos que quedarán cubiertos por los subsidios.

Según explicó, los usuarios que accedan a la asistencia estatal tendrán bonificado un consumo de 120 metros cúbicos mensuales, mientras que el resto deberá afrontar el costo correspondiente a la tarifa plena.

El mandatario señaló que el consumo habitual de una vivienda bahiense puede duplicar o incluso triplicar ese volumen, por lo que una parte importante del servicio quedaría fuera de la cobertura.

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Como ejemplo, mencionó el caso de un jubilado, un docente o un trabajador que consume alrededor de 129 metros cúbicos y que deberá pagar el excedente sin el beneficio correspondiente.

En ese contexto, estimó que las facturas podrían registrar incrementos de entre el 100% y el 120%, una situación que, según advirtió, tendrá consecuencias directas sobre los presupuestos familiares.

“Van a tener que elegir entre calefaccionarse o comer”

Susbielles planteó un escenario preocupante para los meses de bajas temperaturas y sostuvo que el encarecimiento del servicio podría obligar a muchas familias a modificar sus gastos esenciales.

“En el invierno que viene, la gente acá en Bahía Blanca va a elegir entre calefaccionarse o comer o comprar un medicamento”, manifestó durante la entrevista.

Además, insistió en que la ciudad reúne condiciones climáticas similares a otras localidades de la región patagónica y reclamó que se contemple esa realidad al momento de definir los beneficios tarifarios.

“Este municipio es tan zona patagónica como Viedma y Neuquén, porque tenemos la misma temperatura”, argumentó.