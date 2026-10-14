El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, volvió a cuestionar los cambios impulsados por el Gobierno nacional en el régimen de Zona Fría y ratificó la presentación ante la Justicia Federal para intentar frenar la quita de descuentos en las tarifas de gas. “Esto afecta al 100% de los bahienses”, sostuvo el jefe comunal durante una conferencia de prensa.

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La modificación, aprobada por el Congreso y publicada en el Boletín Oficial, revierte la ampliación del régimen que había incorporado a Bahía Blanca y otras localidades del sudoeste bonaerense, cuyos usuarios residenciales accedían a descuentos de entre el 30% y el 50% en las facturas de gas.

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El Municipio pidió una medida cautelar

El jefe de Gabinete municipal, Luis Calderaro, explicó que la presentación judicial busca obtener una medida cautelar que impida la aplicación de la nueva normativa. Según indicó, la comuna agotó las instancias de diálogo antes de recurrir a la Justicia, incluso durante la reciente visita del presidente Javier Milei a la ciudad, cuando no se concretó una reunión con Susbielles.

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La presentación consiste en un amparo colectivo que tramita en el juzgado federal a cargo de la jueza Gabriela Marrón, con asiento en Bahía Blanca.

El reclamo también contempla a las entidades de bien público que estaban alcanzadas por los beneficios del régimen anterior. En ese sentido, el presidente del Club Estrella, Luciano Gardella, firmó la presentación en representación de instituciones de esas características.

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Desde que se conoció la iniciativa nacional, el Municipio impulsó una campaña de recolección de adhesiones para reclamar la continuidad de los descuentos. De acuerdo con los datos difundidos por la comuna, se reunieron alrededor de 40 mil firmas.

Las críticas de Susbielles a La Libertad Avanza

Durante la conferencia, el intendente también apuntó contra los dirigentes locales de La Libertad Avanza que respaldan los cambios en el esquema de subsidios.

Sin mencionarlos directamente, Susbielles cuestionó su postura y afirmó que “hacen como el topo”, al considerar que evitan dar explicaciones sobre el impacto que la modificación tendrá en los hogares de la ciudad.

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“¿Con qué cara después van a caminar y le van a pedir el voto a los bahienses?”, expresó el jefe comunal.

Sus declaraciones se producen en medio de la disputa entre el Municipio y el Gobierno nacional por el alcance de los beneficios tarifarios y las consecuencias que los cambios podrían tener sobre los usuarios de gas.

Quiénes conservarán descuentos en las facturas de gas

La modificación del régimen contempla que determinados hogares continúen recibiendo beneficios. Entre ellos se encuentran las familias cuyos ingresos no superen el equivalente a tres canastas básicas mensuales —estimadas en unos 4,8 millones de pesos, según la información difundida— y aquellas que tengan un integrante con discapacidad o un veterano de la Guerra de Malvinas.

Sin embargo, el punto central del reclamo municipal está relacionado con la forma en que se calculará el subsidio.

Según explicó Susbielles, los descuentos que continúen vigentes ya no se aplicarían sobre el total de la factura, sino parcialmente sobre el consumo de gas, mientras que otros componentes de la boleta quedarían fuera del beneficio.

Por ese motivo, el intendente sostiene que el cambio tendrá consecuencias para la totalidad de los usuarios bahienses, incluso para quienes reúnan los requisitos para acceder a la asistencia.

Cómo solicitar los subsidios

Las personas que consideren que cumplen con las condiciones para acceder al beneficio pueden iniciar el trámite a través del sitio oficial del Gobierno nacional.

Para hacerlo, deben ingresar a www.argentina.gob.ar/subsidios, seleccionar el botón “Inscribite al Resef” y completar los formularios correspondientes.

Mientras avanza el reclamo judicial, el Municipio busca frenar la aplicación de los cambios y mantener el esquema de descuentos que alcanzaba a los hogares y las instituciones de Bahía Blanca.