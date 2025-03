El intendente bahiense brindó una nueva conferencia de prensa para detallar el estado de situación de la comuna que intenta salir del caos. Pidió que los que hablan de más fallecidos que los confirmados (16) hagan la denuncia o llamen al 911.

"Tenemos que terminar con las especulaciones, hagan la denuncia a la Justicia", dijo el jefe comunal. “Si por temor no quieren hacer la denuncia se comuniquen con este intendente", continuó.

"Sé que hay muchos comentarios, pero tenemos que terminar con las especulaciones. Soy una persona que siempre me he manejado de una forma muy directa con los vecinos. Muchos tienen mi teléfono y la gente sabe dónde vivo. El único interés que tengo es salir de esta situación. Me parece muy complejo especular con este tipo de situaciones en un momento de tanto dolor y de tanta sensibilidad", agregó.

"No tendría ningún sentido que tengamos alguna maniobra que intente bajar el número de víctimas fatales. Evidentemente, hemos hecho todo lo que debíamos hacer y lo vamos a seguir haciendo", enfatizó.

Sobre el estado de situación, aseguró que "estamos terminando la etapa de estabilización y muy cerca de la fase de normalización de la ciudad". En ese sentido, precisó: “el agua se ha retirado totalmente de Ingeniero White y General Cerri ya se encuentra sin agua. Es importante terminar con estas circunstancias de vecinos bajo el agua y enfocarnos en la próxima fase.