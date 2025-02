A pocas horas de que diera comienzo el show gratuito de Milo J en el Espacio Memoria y Derechos Humanos Ex ESMA, se conoció la un fallo firmado por la jueza María Alejandra Biotti, del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°5, quién ordenó su suspensión por pedido del ministerio de Justicia de la Nación.

De este modo, la magistrada hizo lugar a una medida cautelar solicitada por el Gobierno de Javier Milei para que se suspenda el evento, y más concretamente por el secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños.

Dentro del predio, el escenario ya estaba dispuesto y unos 20 mil esperaban afuera para el show anunciado para las 19.30 de este miércoles 12 de febrero. Desde el interior de la ex ESMA el artista grabó un video para que escucharan sus fans, ansiosos por ser testigos de la preescucha de la edición de lujo de su último disco “166”.

El descargo de Milo J

“Gente, les quiero informar que lo que hoy iba a ser la preescucha del 12 del 2 para el deluxe acá en la ex ESMA en Buenos Aires no se va a poder dar. El gobierno nacional mostró papeles y datos de salud, de planes de evacuación que eran falsos; de salidas de emergencia que sí estaban, que dijeron que no estaban, un montón de cosas; se las llevaron a una jueza y nos suspendieron el evento porque ya sabemos como funciona todo esto".

“Estoy muy triste por esto. Tienen preparados policías afuera para que si entra la gente repriman así que si están afuera y ven esto por favor vayanse a sus casas, tranquilos, en orden; por favor no quiero que hagan quilombo, no quiero que a ningún fan le pase nada y hablo en serio”.

“Y el deluxe sale a las 9 igual, pero la preescucha se iba a dar acá en la ex ESMA, teníamos todo el escenario preparado para ustedes y nos lo volaron a la mierda. Supongo que juntar a 20.000 personas en un espacio de memoria, al gobierno de ahora no le gusta y nos suspenden el evento”.

“No cobré entrada, lo quise hacer gratis para no recibir ningún pago por esto. Yo no sé qué otra excusa tiene el Presidente para cortarnos estas cuestiones, supongo que no le gusta la música de ahora. Pero bueno, quería avisarles eso a los que están afuera, no sé si acampando pero haciendo fila les pido por favor que se vayan, porque si quieren entrar la policía los va a reprimir y va a ser un quilombo muy grande, en serio les digo”.

“Esto no es político, esta es una hija de remil putes, esto no es político. Tengo ganas de llorar pero no voy a llorar, voy a gastar mis lágrimas en otra cosa. Se me cuidan, los amo mucho y les pido perdón, me hago responsable de esto, porque otra gente no se hace”, conluyó el artista urbano oriundo de Moreno.