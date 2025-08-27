Por unanimidad, el Consejo de la Magistratura resolvió suspender de sus funciones al juez federal de Mar del Plata, Martín Poderti, acusado de apoderarse de 144 monedas de oro cuando era secretario de un juzgado de San Isidro.

Ads

La suspensión de Poderti, integrante del Tribunal Oral Federal (TOF) de la ciudad balnearia, se aprobó como parte del expediente que también dispuso la apertura del procedimiento de remoción por la causal de mal desempeño al considerarse “un grave desorden de su conducta” por la causa judicial que avanza en su contra y que está encaminada a resolverse en un juicio oral.

De esta manera, Poderti será sometido a un jury en el que se deberá definir si se lo remueve definitivamente o no de su cargo como juez.

Ads

La totalidad de elementos guardados en la caja de seguridad. FOTO: Infobae.

El jury estará encabezado por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación y, ante él, la acusación por parte del Consejo de la Magistratura la llevarán a cabo los senadores Luis Juez y Eduardo Vischi y el juez de la Cámara Federal de Casación Diego Barroetaveña, según se votó también este miércoles.

De acuerdo a la causa judicial contra Poderti, el faltante de 144 monedas de oro de la caja de seguridad de una sucursal de San Isidro del Banco Nación fue detectado cuando el juez que tenía a cargo su resguardo ordenó devolverlas a su dueño tras el fin de una investigación.

Ads

De esa manera, para los investigadores el robo se produjo entre el 26 de diciembre de 2019 y el 9 de febrero de 2023, cuando Poderti se desempeñaba como secretario del Juzgado Federal N°2 de San Isidro por lo que tenía las llaves de la caja de seguridad y la autorización para ingresar.