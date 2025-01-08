La ruta aérea comercial que conecta Olavarría y Tandil con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires quedará suspendida durante los meses de enero y febrero. Así lo confirmó el broker Humming Airways, que informó que los vuelos se retomarán recién en marzo, manteniendo la frecuencia habitual.

Francisco Errecart, fundador de Humming Airways, explicó que la decisión se tomó tras un relevamiento realizado entre las empresas que adquieren de manera regular los paquetes mensuales de pasajes. “La verdad es que las empresas viajan muy poco en estas fechas, por lo que ya notificamos que los vuelos comerciales se retomarán en marzo”, señaló en declaraciones reproducidas por el diario El Eco de Tandil.

La suspensión temporal afecta a la conexión aérea inaugurada este año entre Aeroparque Metropolitano y las ciudades serranas. El vuelo inaugural se realizó el 3 de abril por la mañana, mientras que el primer servicio comercial tuvo lugar el 17 de abril, con una operatoria que incluía una escala en Olavarría antes de arribar a Tandil.

Según el cronograma habitual, el vuelo matutino partía desde Aeroparque a las 6, hacía escala en Olavarría a las 7 y llegaba a Tandil a las 7.45, desde donde emprendía el regreso directo a Buenos Aires a las 8.05, arribando a las 9. Por la tarde, el servicio salía a las 18 desde la terminal porteña, con escala en Olavarría a las 19 y arribo a Tandil a las 19.45, mientras que el retorno estaba previsto a las 20.45.

Desde la empresa aclararon que la interrupción del servicio es estacional y responde exclusivamente a la baja demanda corporativa durante el verano, por lo que no implica la cancelación definitiva de la ruta, que volverá a operar con normalidad a partir de marzo.

