Suspendieron ramales del Tren Roca: Un hombre se atrincheró y tomó a una mujer de rehén en Temperley
Venía escapando de un robo. El momento de máxima tensión se registró dentro de un vagón.
Un hombre armado mantuvo como rehén a una pasajera dentro de una formación ferroviaria tras escapar de un robo, en la estación Temperley.
El hecho se registró esta tarde, en el andén 2 de la mencionada estación del Tren Roca, cuando se alertó sobre la presencia de un individuo con un arma que retenía a una mujer. Además amenazaba con detonar un explosivo.
De inmediato se desplegó un amplio operativo con la intervención de Policía Federal Argentina, la Policía de la Provincia de Buenos Aires y personal de Trenes Argentinos.
Finalmente, la pasajera que se encontraba retenida fue evacuada con éxito, mientras que el sospechoso fue detenido.
Como consecuencia del procedimiento, los servicios de los ramales Alejandro Korn y Bosques vía Temperley permanecen interrumpidos, generando demoras y complicaciones para los usuarios.
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