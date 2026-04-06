Un hombre armado mantuvo como rehén a una pasajera dentro de una formación ferroviaria tras escapar de un robo, en la estación Temperley.

Ads

El hecho se registró esta tarde, en el andén 2 de la mencionada estación del Tren Roca, cuando se alertó sobre la presencia de un individuo con un arma que retenía a una mujer. Además amenazaba con detonar un explosivo.

De inmediato se desplegó un amplio operativo con la intervención de Policía Federal Argentina, la Policía de la Provincia de Buenos Aires y personal de Trenes Argentinos.

Ads

Finalmente, la pasajera que se encontraba retenida fue evacuada con éxito, mientras que el sospechoso fue detenido.

Como consecuencia del procedimiento, los servicios de los ramales Alejandro Korn y Bosques vía Temperley permanecen interrumpidos, generando demoras y complicaciones para los usuarios.

Ads