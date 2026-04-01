Las adversas condiciones climáticas que afectan a gran parte de la provincia de Buenos Aires obligaron a suspender las clases este miércoles 1 de abril en distintos distritos, con medidas que varían según la evolución del tiempo en cada localidad.

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En Olavarría, las autoridades educativas resolvieron cancelar las actividades escolares en el turno tarde en todos los niveles y modalidades. La decisión fue tomada por las Jefaturas Regionales de Educación junto a la Jefatura Distrital, ante la persistencia del mal tiempo.

“El objetivo es resguardar la seguridad de la comunidad educativa”, indicaron en el comunicado oficial, que además aclara que la medida alcanza a toda actividad vinculada a las escuelas, tanto dentro como fuera de los establecimientos.

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Por su parte, en Tandil se dispuso la suspensión de clases en el turno mañana debido a la alerta meteorológica vigente en la región serrana. La medida fue definida de manera conjunta por la Jefatura Distrital, la Región 20 de DIEGEP, el Consejo Escolar y Defensa Civil.

La interrupción abarca todos los niveles y modalidades, incluidas las escuelas municipales y las instituciones de primera infancia. Las autoridades informaron que a media mañana se evaluará la situación para determinar cómo continuará la jornada educativa.

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En tanto, en Necochea también se suspendieron las clases del turno mañana, en este caso por una alerta naranja por tormentas fuertes. La decisión fue adoptada por la Jefatura Distrital junto al Consejo Escolar y Defensa Civil, tras las advertencias del Servicio Meteorológico Nacional.

El pronóstico incluye lluvias intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo, por lo que se priorizó la prevención. No se descarta que la medida pueda extenderse al turno tarde, dependiendo de cómo evolucione el clima.