La concejal Frente de Todos de Chivilcoy y Jefa Regional ANSES Bonaerense III, Constanza Alonso, participó de un intercambio con usuarios de redes sociales. Días atrás la funcionaria presentó tachos rosados frente a una sede del organismo previsional para acopio de material reciclable.

Reciclar para tener un futuro mejor. Como parte de la campaña “Botellas de Amor”, el @CAdeChivilcoy entregó los tachos de acopio en diversos puntos de la ciudad. pic.twitter.com/wkgaTXbwOC — Coty Alonso (@cotyalonso) June 8, 2021

Alonso, quien además se presenta como militante de La Cámpora, fue objeto de burlas y críticas:

"Coty por favor, decime que es una joda, ¿botellas de amor?¿ En qué galaxia viven? Yo entiendo que el cemento no se come, pero su nivel inoperancia es supremo."

"Están inaugurando un tacho, se entiende? Un tacho rosa"

"Podrán mostrar la factura para saber cuánto pagaron por hacer pintar y colocar ese barril?"

"Invitaron al chavo del 8 a la inauguración??"

Tras la repercusión, la edil de Chivilcoy respondió: "A la gente que tiene la inquietud del valor de los tachos para recolectar las Botellas de Amor le quiero contar que fueron una donación, no tuvieron costo alguno. Pero sí servirán para cuidar el ambiente".

Y agregó: "El plástico de cada botella se lleva a fábricas especializadas que lo reciclan para convertirlo en muebles que son durables, económicos, no tienen impacto ambiental y estarán disponibles para los espacios públicos de Chivilcoy. A quienes me insultan y aprovechan esto para sacar a pasear su misoginia diciéndome que "por estas cosas no quieren mujeres en política", les mando un fuerte abrazo y ojalá puedan recuperarse de esta patología que tiene cura; es cuestión de proponérselo y trabajarlo".

"Cambiar las cosas depende de nosotros mismos. Mientras algunos agreden e intentan destruir, otras y otros tratamos de cambiar la realidad", finalizó.