El Municipio de Tandil dispuso un adelanto extraordinario de $40 millones para asistir a dos empresas de transporte público que no podían afrontar el pago de salarios y aguinaldos. La medida busca evitar un paro de colectivos y garantizar la prestación del servicio el próximo lunes, en medio de un escenario de fuertes demoras en la llegada de subsidios nacionales y provinciales.

Ads

Puede interesarte

Según informó La Voz de Tandil, el secretario de Gobierno, Miguel Lunghi (hijo), explicó que la decisión fue tomada por instrucción del intendente luego de un pedido realizado por la Cámara de Transporte.

"El Intendente me encomendó que nos ocupemos de que no haya medida de fuerza el lunes", afirmó el funcionario. En ese sentido, advirtió que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) ya había anticipado que impulsaría un paro total si no se abonaba el 100% de los haberes.

Ads

"Nos íbamos a quedar sin servicio público de transporte de pasajeros en una época con mucho frío y con el período educativo todavía en marcha", remarcó.

De acuerdo con lo informado, el Municipio ya había transferido el pasado 2 de julio $220 millones en concepto de atributos locales, pero las demoras en la llegada de fondos nacionales y provinciales dejaron sin liquidez a las empresas que operan la línea Blanca y la línea Amarilla.

Ads

Lunghi detalló que el Gobierno nacional adeuda $260 millones correspondientes a la tarifa social federal de mayo y junio, mientras que la Provincia de Buenos Aires aún no giró $159 millones del denominado CCP.

El funcionario también cuestionó con dureza la Resolución 40/26 de la Secretaría de Transporte de la Nación, al considerar que perjudica a los usuarios que reciben el beneficio de la tarifa social.

"Parece que lo que quieren es que colapse el sistema de transporte público", sostuvo. Además, explicó que en Tandil el 25% de los pasajeros utiliza ese descuento, equivalente a unas 137.000 transacciones durante el último mes.

Ads

Según precisó, con el nuevo esquema, cualquier incremento futuro del boleto impactará directamente en el bolsillo de jubilados, excombatientes y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, ya que Nación mantendrá congelado el monto del subsidio.

Otro de los puntos que preocupa al Ejecutivo local es la diferencia entre el costo real del servicio y la tarifa vigente. Mientras el estudio de costos del Municipio calcula que el boleto debería costar $2.139, las empresas estiman un valor cercano a $2.500, aunque actualmente la tarifa se mantiene en $1.915.

Para Lunghi, este escenario pone en discusión el esquema vigente de concesión. "El pliego fue adjudicado con un sistema de subsidios que ya no existe más", afirmó, y consideró necesario "reanalizar y rediscutir" el marco normativo ante el cambio de contexto económico.

Finalmente, defendió la decisión del Gobierno municipal de actualizar las tarifas cuando resulta necesario. "A nadie le gusta aumentar la tarifa, pero no hay otra manera de sostener el sistema", concluyó el funcionario.