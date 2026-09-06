El avance de las aplicaciones de transporte en Tandil volvió a instalarse en la agenda del Concejo Deliberante. En una nueva reunión de la Comisión de Transporte, concejales recibieron a representantes de distintas paradas de taxis, quienes plantearon sus preocupaciones y reclamaron “igualdad de condiciones” frente a las plataformas digitales.

Ads

El concejal Matías Meli, del bloque Alternativa Tandil - Hechos, explicó que los taxistas no se oponen a la incorporación de nuevas tecnologías, pero consideran necesario que quienes ofrecen servicios de transporte a través de aplicaciones estén sujetos a obligaciones similares.

“La preocupación de ellos es el avance de las plataformas digitales en la ciudad. No están en contra de las plataformas digitales, lo que sí ellos pretenden es que sean las mismas condiciones las que se le exigen a los taxistas”, explicó Meli.

Ads

Qué plantea la nueva regulación

El cuerpo legislativo local trabaja en un proyecto de ordenanza destinado a establecer un marco regulatorio para las plataformas y sus conductores.

Ads

Entre los requisitos que se analizan aparecen la contratación de seguros, la identificación de los conductores y propietarios de los vehículos y controles periódicos.

“Se tiene que exigir un seguro de auto, un seguro de transporte, tiene que estar identificado el chofer o el dueño del auto, tener verificación cada seis meses como se le exige a los taxistas”, detalló el concejal.

La iniciativa también contempla que las plataformas realicen los mismos aportes que actualmente efectúan taxis y remises, según explicó Meli.

Ads

El proyecto avanza, pero hay una dificultad

El tratamiento de la normativa se encuentra demorado por una cuestión técnica relacionada con los domicilios legales de las empresas que operan mediante plataformas.

“Estamos trabajando, el proceso es lento porque como son plataformas tienen domicilios en Tandil, no tienen domicilios cercanos. Estamos un poquito demorados en eso, pero ya le vamos a encontrar la solución”, señaló el edil.

Pese a las dificultades, Meli se mostró convencido de que la ordenanza finalmente será aprobada.

“Va a salir, es como tapar el sol con la mano”, afirmó.

El concejal sostuvo que la necesidad de avanzar con una regulación está vinculada también con el crecimiento de la actividad de las plataformas, que ya operan en la ciudad y comenzaron a realizar campañas publicitarias en medios locales.

“Hay que adelantarse a los problemas o que se agraven más los problemas”, sostuvo Meli, quien planteó la necesidad de encontrar un esquema que permita la convivencia entre las distintas modalidades de transporte.

El ejemplo de otras ciudades

Durante el encuentro también se puso sobre la mesa la experiencia de otras ciudades que ya avanzaron con regulaciones similares.

Meli mencionó los casos de Mar del Plata, la Ciudad de Buenos Aires y Junín, donde existen normas destinadas a encuadrar el funcionamiento de las aplicaciones de transporte.

Puede interesarte

En ese sentido, el concejal consideró que Tandil debe avanzar hacia un esquema que permita incorporar las nuevas tecnologías sin generar una competencia considerada desigual por los trabajadores del sector tradicional.

Reclamo de los taxistas

La reunión contó con representantes de distintas paradas de taxis de Tandil, entre ellas la Terminal de Ómnibus, el Hospital Ramón Santamarina y paradas céntricas como la del Banco Nación.

Desde el sector plantearon sus inquietudes ante el crecimiento de las aplicaciones y manifestaron su intención de continuar participando de las discusiones legislativas.

“Había varios representantes de varias paradas y la idea es poder seguir trabajando”, concluyó Meli.

El debate continuará en la Comisión de Transporte, mientras el Concejo Deliberante busca darle forma a una normativa que establezca reglas comunes para taxis, remises y plataformas digitales de transporte.