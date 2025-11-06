El concejal Nicolás Carrillo, del Frente de Todos, confirmó el avance en la Comisión de Seguridad del Concejo Deliberante de Tandil de una ordenanza que otorgará nuevas facultades a los jueces de faltas para intervenir en casos vinculados con el uso indebido de motos.

La iniciativa permitirá secuestrar vehículos y autorizar allanamientos en domicilios donde se detecten infracciones o actividades vinculadas con ruidos molestos o maniobras temerarias.

“Avanzamos con la ordenanza que permitirá secuestrar motos y realizar allanamientos a quienes produzcan desmanes en la vía pública, realicen maniobras temerarias y generen ruidos extremadamente molestos que afectan la vida de terceros y hasta la de los propios participantes”, explicó Carrillo.

El concejal destacó que el objetivo es dotar al Municipio de herramientas legales más efectivas para enfrentar situaciones que actualmente exceden las sanciones administrativas habituales. “Esperamos que la aprobación avance con rapidez para evitar que esta situación siga provocando los daños que ya produjo en nuestra comunidad”, añadió.

