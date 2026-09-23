Tandil dio un paso importante para convertirse oficialmente en la Capital Provincial del Tenis. La Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados bonaerense, presidida por Marcela Basualdo, despachó este martes el proyecto presentado por el legislador radical Matías Cívale.

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La iniciativa busca institucionalizar un reconocimiento a la trayectoria deportiva de la ciudad, que durante décadas se destacó por la formación de tenistas que alcanzaron los principales niveles de competencia nacional e internacional.

Una tradición que se mantiene

Para Cívale, hablar de Tandil implica necesariamente hablar de una parte importante de la historia del tenis argentino.

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El legislador sostuvo que la ciudad se consolidó como un semillero de talentos, a partir del trabajo desarrollado por sus clubes, entrenadores y escuelas de formación, además del acompañamiento de una comunidad que convirtió a esta disciplina en uno de los elementos centrales de su identidad.

Entre los argumentos de la iniciativa se destaca la extensa lista de jugadores surgidos de instituciones tandilenses.

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Entre ellos aparecen Guillermo Pérez Roldán, Mariana Pérez Roldán, Patricia Tarabini, Graciela Pérez, Franco Davin, Mariano Zabaleta, Juan Mónaco, Diego Junqueira, Máximo González, Sol Larraya Guidi y María Irigoyen.

También se destaca especialmente la trayectoria de Juan Martín Del Potro, uno de los principales referentes deportivos surgidos de la ciudad.

Cuatro tandilenses entre los 100 mejores

Uno de los datos utilizados para fundamentar el proyecto corresponde a agosto de 2008.

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En aquel momento, Tandil tenía simultáneamente a cuatro tenistas entre los 100 primeros del ranking ATP: Juan Martín Del Potro, ubicado en el puesto 24; Juan Mónaco, en el 37; Máximo González, en el 79; y Diego Junqueira, en el 97.

“Cuatro de los once argentinos que integraban el Top 100 eran tandilenses”, destacó Cívale al recordar aquel momento.

El diputado también puso en valor el concepto de la denominada “escuela local de tenis”, al considerar que los resultados obtenidos por los deportistas no fueron producto de la casualidad.

Reconocimiento a una historia colectiva

En los fundamentos de la propuesta, Cívale remarcó que detrás de los éxitos deportivos existe un trabajo sostenido durante generaciones, con la participación de entrenadores, clubes, dirigentes, familias y vecinos.

“La denominada ‘escuela local de tenis’ no es fruto del azar”, sostuvo el legislador, quien destacó el rol de las instituciones deportivas y de quienes participan de los procesos de formación.

El despacho aprobado por la Comisión de Deportes representa un nuevo avance para la declaración de Tandil como Capital Provincial del Tenis.

La iniciativa continuará ahora su recorrido legislativo, con el objetivo de que la ciudad pueda obtener formalmente un reconocimiento que, según sus impulsores, se construyó durante décadas a partir de su aporte al tenis argentino.