El debate por la regulación del transporte privado de pasajeros mediante aplicaciones digitales en Tandil sumó un nuevo capítulo. El Departamento Ejecutivo municipal elevó al Honorable Concejo Deliberante (HCD) una serie de observaciones y propuestas técnicas para modificar el proyecto de ordenanza que busca establecer reglas para el funcionamiento de plataformas como Uber.

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De acuerdo al medio local La Voz de Tandil, entre los principales cambios planteados se encuentra la prohibición total del transporte de pasajeros en motocicletas, independientemente de su cilindrada. Además, se propone habilitar a taxis y remises a trabajar con herramientas digitales y crear un registro municipal obligatorio para los prestadores del servicio.

Los aportes fueron elaborados por la Secretaría de Protección Ciudadana y la Dirección de Control Urbano Vehicular. Ambos organismos expresaron un acompañamiento general a la iniciativa, aunque recomendaron introducir modificaciones jurídicas, administrativas y operativas para garantizar su aplicación.

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Prohibición de viajes en moto por aplicaciones

Uno de los puntos más relevantes de la propuesta municipal es la prohibición expresa de ofrecer servicios de transporte de pasajeros en motocicletas a través de plataformas digitales.

La recomendación fue formulada por la Dirección de Control Urbano Vehicular y apunta a prevenir riesgos viales y establecer mayores condiciones de seguridad para los usuarios.

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De aprobarse la ordenanza con esta modificación, ninguna empresa ni conductor podrá ofrecer traslados de pasajeros en vehículos de dos ruedas dentro del partido de Tandil, sin importar la cilindrada de la moto.

Taxis y remises también podrán utilizar aplicaciones

Otro de los ejes de la propuesta es integrar a los servicios tradicionales de transporte al nuevo esquema digital, en lugar de establecer un sistema que los excluya.

Para los taxis, el Ejecutivo sugirió modificar la Ordenanza 8.612, con el objetivo de habilitar formalmente la incorporación de plataformas y herramientas digitales a la prestación del servicio.

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En el caso de los remises, se propuso mantener vigente la Ordenanza 8.113, que regula el funcionamiento de las agencias, debido a que contempla obligaciones y particularidades propias de la actividad.

Sin embargo, también se plantean las adecuaciones necesarias para que las agencias y los vehículos habilitados como remises puedan operar mediante aplicaciones digitales.

La intención del Municipio es establecer un esquema de convivencia entre las modalidades tradicionales y las nuevas plataformas tecnológicas, respetando las particularidades de cada sector.

Registro obligatorio para conductores y plataformas

La propuesta también contempla la creación del Registro Municipal de Prestadores de Movilidad Privada, que permitirá identificar y controlar a quienes desarrollen la actividad en Tandil.

Los informes técnicos plantean que podrán inscribirse tanto personas humanas como jurídicas, además de contemplar distintas formas legales de utilización de los vehículos y la posibilidad de realizar trámites mediante representantes autorizados.

En cuanto a las empresas y plataformas digitales, se establecerían obligaciones específicas:

Brindar información operativa a las autoridades municipales.

Garantizar la trazabilidad de cada viaje realizado.

Contar con mecanismos eficientes para recibir y responder reclamos de los usuarios.

Facilitar las tareas de fiscalización y control de la actividad.

También se propuso revisar los requisitos exigidos a los conductores para evitar la duplicación innecesaria de documentación y contemplar las distintas modalidades laborales.

Multas, suspensiones y controles en la vía pública

Otro aspecto incluido en las modificaciones es el régimen sancionatorio. Las áreas municipales plantearon la necesidad de evitar superposiciones con infracciones que ya están contempladas en el Código de Faltas y otras normativas vigentes.

En ese sentido, recomendaron establecer sanciones proporcionales a la gravedad de las infracciones y revisar las responsabilidades que podrían corresponder a las empresas, agencias y plataformas digitales.

Además, propusieron incorporar instancias intermedias antes de aplicar la exclusión definitiva del registro municipal. Entre ellas figuran los apercibimientos y las suspensiones temporales.

Por último, los informes señalan la importancia de definir con claridad qué áreas del Departamento Ejecutivo estarán a cargo de administrar el registro y realizar los controles en la vía pública.

Desde el gobierno local sostuvieron que los cambios enviados al Concejo Deliberante buscan avanzar hacia una ordenanza que pueda aplicarse efectivamente, con herramientas concretas de fiscalización y reglas que contemplen las transformaciones tecnológicas en la movilidad urbana.

Ahora será el Concejo Deliberante el ámbito donde se debatirán las modificaciones y se definirá el texto definitivo de la regulación para las aplicaciones de transporte en Tandil.