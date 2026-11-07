El encuentro se desarrolla del 7 al 9 de noviembre, con actividades para vecinos y turistas, degustaciones, espectáculos y una amplia oferta gastronómica.

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En noviembre de 2025, los productores de Salame de Tandil con Denominación de Origen habían conseguido una marca de 487,22 metros, con la que recuperaron el primer puesto nacional. Sin embargo, en agosto de 2026, San Andrés de Giles volvió a superarlos al presentar un salame de 501,66 metros, elaborado por Chacinados La Vasquita.

Ahora, Tandil intentará superar nuevamente esa cifra durante Chacinar 2026. La medición se realizará el domingo 8 de noviembre a las 20.00, en el marco de una celebración que busca poner en valor la producción regional y fortalecer el atractivo turístico de la ciudad.

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Tres días de gastronomía, espectáculos y actividades gratuitas

La octava edición de la Fiesta del Salame y del Cerdo tendrá como escenario la Diagonal Arturo Illia, en el acceso al Parque Independencia. La entrada será libre y gratuita durante las tres jornadas.

La programación incluirá degustaciones, catas, espectáculos y espacios temáticos dedicados a diferentes aspectos de la actividad porcina y su cadena de valor.

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También habrá propuestas vinculadas con la sustentabilidad, la alimentación y la coctelería, además de un patio cervecero, food trucks, puestos de dulces y helados y sectores recreativos para disfrutar en familia.

Organizada por el Clúster Porcino y el Municipio de Tandil, en el marco de las acciones vinculadas al Acuerdo del Bicentenario, la fiesta busca consolidar a la ciudad como referente de la producción porcina y sus productos derivados.

A unos 350 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, el evento también representa una oportunidad para quienes quieran aprovechar el fin de semana y combinar gastronomía, turismo y paisajes serranos. La propuesta contempla además promociones de alojamiento.

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La competencia por el salame más largo: cómo evolucionó el récord

La disputa entre Tandil y San Andrés de Giles por conseguir el salame más largo del país fue creciendo durante los últimos años y se convirtió en uno de los principales atractivos de ambas celebraciones.

En 2021, Tandil había presentado una pieza de aproximadamente 113 metros. Al año siguiente, San Andrés de Giles alcanzó los 133 metros y comenzó a impulsar su propia fiesta alrededor de este desafío.

Desde entonces, las marcas fueron aumentando:

2023: San Andrés de Giles alcanzó los 230,77 metros.

2024: la localidad llegó a los 356,66 metros.

Agosto de 2025: San Andrés de Giles presentó un salame de 469,18 metros.

Noviembre de 2025: Tandil recuperó el récord con 487,22 metros.

Agosto de 2026: Chacinados La Vasquita, de San Andrés de Giles, estableció una nueva marca de 501,66 metros.

Con estos antecedentes, Chacinar 2026 buscará escribir otro capítulo de una competencia que convoca a productores, visitantes, medios de comunicación e influencers, y que logró trascender el ámbito gastronómico para convertirse en un atractivo turístico de alcance nacional.