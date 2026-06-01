El próximo sábado 6 de junio, la ciudad de Tandil celebrará una nueva edición del Día del Turismo Tandilense con una jornada repleta de actividades gratuitas en la Plaza Independencia.

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Las actividades se desarrollarán entre las 10.00 y las 14.00 en distintos sectores de la plaza céntrica, con la participación de instituciones culturales, turísticas y educativas de la ciudad, y el acompañamiento del Instituto Mixto de Turismo de Tandil.

La programación comenzará a las 10.00 con una visita guiada por el casco histórico de la ciudad. Más tarde se realizará el acto central, que contará con la presencia de autoridades municipales y representantes del sector turístico.

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Durante la ceremonia también se entregará un reconocimiento especial a Ernesto Palacios por su trayectoria y aporte al desarrollo turístico local.

La jornada incluirá diversas propuestas artísticas. Antes del mediodía se presentará el Ballet Municipal de Danzas Académicas en la glorieta de la plaza, mientras que posteriormente habrá sorteos para los asistentes.

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Uno de los atractivos más esperados será la elaboración en vivo de una paella tandilense, prevista para las 12.00. La actividad culminará con una degustación abierta al público.

La agenda cultural continuará con la actuación del Coro Municipal de la Tercera Edad y tendrá su cierre musical con la presentación de la Banda Juvenil Municipal de Música.

Además, durante toda la mañana habrá una feria artesanal, espacios destinados a artistas plásticos, una búsqueda del tesoro para toda la familia, actividades deportivas y de aventura, transmisiones en vivo y un stand institucional del Instituto Mixto de Turismo.

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Los organizadores también confirmaron la apertura de espacios patrimoniales y distintas propuestas destinadas a promocionar los atractivos turísticos de la ciudad. Desde la organización adelantaron que continúan trabajando en la incorporación de nuevas actividades y participantes para enriquecer la celebración.