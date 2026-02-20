El Municipio de Tandil confirmó que cumplirá la medida precautelar dictada por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Azul, que ordena suspender de manera inmediata la extracción y recolocación del adoquinado en las arterias denunciadas hasta tanto se resuelva la medida cautelar principal.

Ads

Según se informó oficialmente, la resolución judicial dispone que la Municipalidad se abstenga de continuar con las tareas en el sector intervenido. En ese marco, el Ejecutivo local señaló que procederá a detener los trabajos alcanzados por la decisión y adoptará las precauciones correspondientes en la zona para resguardar la seguridad.

Desde el Municipio indicaron además que distintas áreas ya trabajan en la elaboración del informe previo requerido por el juez interviniente, con la recopilación y sistematización de toda la documentación vinculada a la obra.

Ads

En el comunicado difundido, la administración local ratificó que actuó conforme a la normativa vigente y que se respetaron los procedimientos administrativos previstos para la ejecución de obra pública. Además, sostuvo que la intervención tenía como objetivo mejorar la circulación y las condiciones de seguridad vial en un sector donde funcionan varios establecimientos educativos y donde se registra un alto flujo diario de tránsito, incluido el transporte público de pasajeros.

A raíz de la suspensión, las autoridades recomendaron a conductores y peatones circular con precaución y respetar la señalización preventiva existente, ante posibles inconvenientes derivados de la paralización de los trabajos.

Ads

La decisión judicial se produjo luego de una serie de reclamos impulsados por organizaciones y vecinos que cuestionaron la intervención sobre el adoquinado por considerarla una afectación al patrimonio histórico de la ciudad. El reclamo fue encabezado por Punto Verde Tandil, la Asamblea del barrio de la Estación y la Asamblea Barrios de Piedra, junto a vecinos autoconvocados.

Las agrupaciones señalaron que la remoción de los adoquines constituía una “destrucción de patrimonio” irreversible y llevaron el planteo ante el Poder Ejecutivo local. Incluso enviaron una carta al intendente Miguel Lunghi, solicitando la paralización inmediata de la obra.