El concejal radical Juan Salceda aseguró que el sistema atraviesa un escenario límite y sostuvo que el objetivo actual del Municipio y del Concejo Deliberante es “evitar que el sistema cierre” frente a la quita de subsidios nacionales y el desfasaje de los aportes provinciales.

Ads

En declaraciones a Radio Voz, el edil explicó que la discusión ya no pasa por encontrar soluciones ideales, sino por sostener el funcionamiento básico del servicio. “La verdad que la discusión es muy similar a varios de los conceptos que vimos en la sesión cuando el debate se puso muy acalorado en términos de la no restitución del fondo compensador ni la actualización del CCP”, señaló tras una nueva reunión de la comisión de Transporte.

Salceda explicó que históricamente el transporte público argentino fue sostenido con subsidios estatales para evitar que todo el costo recaiga sobre el boleto. En ese sentido, recordó que el fondo compensador nacional se financiaba con parte del impuesto a los combustibles.

Ads

“El fondo compensador es un subsidio nacional que venía todos los meses y que se recaudaba con un impuesto al combustible. Cada persona que carga nafta paga un impuesto de más y una parte iba destinada al transporte público”, indicó.

El concejal apuntó directamente contra el Gobierno nacional y cuestionó la decisión de eliminar esos aportes. “Milei sigue cobrando el impuesto al combustible, pero no lo gira. Decidió quedarse con esos fondos para cumplir con su meta fiscal, pero no van al transporte público”, afirmó.

Ads

También señaló que la Provincia mantenía un subsidio complementario conocido como CCP, aunque advirtió que quedó muy retrasado frente a la inflación.

Frente a este panorama, Salceda sostuvo que el sistema enfrenta dos alternativas complejas: aumentar el valor del boleto o reducir frecuencias. “Si las empresas no recaudan los gastos, se funden y nos quedamos sin colectivos. Pero tampoco podés cargarle todo al usuario porque no puede pagar un boleto de 2.500 o 3.000 pesos”, advirtió.

Según explicó, la caída de pasajeros ya comenzó a sentirse y eso agrava aún más la situación económica de las empresas. “La otra que te queda es bajar la frecuencia para tener menos gasto, menos kilómetros, menos choferes, menos gasoil, menos neumáticos. Todas esas opciones son malas”, reconoció.

Ads

Aun así, el edil remarcó que buscan que cualquier modificación tenga el menor impacto posible sobre los usuarios. En ese marco, analizan recortes en horarios de baja demanda. “Entendemos que hay franjas horarias donde el transporte público se usa mucho menos y ahí se puede optimizar un poco. Nos parece que es lo menos doloroso”, sostuvo.

En paralelo, el peronismo impulsa en el Concejo Deliberante la declaración de la emergencia en transporte, una herramienta que permitiría al Ejecutivo municipal actuar con mayor rapidez para modificar tarifas y frecuencias. Para Salceda, la medida puede servir para agilizar decisiones urgentes.

“La emergencia no resuelve nada por sí sola, pero es un reconocimiento de que estamos todos de acuerdo en que estamos en crisis y que tenemos que tomar decisiones dolorosas”, expresó.

Durante la entrevista, el concejal también cuestionó la desigualdad histórica en la distribución de subsidios entre el Área Metropolitana de Buenos Aires y el interior del país. “Siempre fue muy asimétrico porque el AMBA goza de otros subsidios que no se retiraron”, afirmó.

Además, puso el foco en el impacto económico que representa hoy el transporte para los trabajadores tandilenses. “Una persona que gasta 2.000 pesos de ida y vuelta termina pagando entre 80 y 100 mil pesos por mes de transporte público”, ejemplificó.

Por último, Salceda confirmó que ya comenzaron a analizar posibles cambios en los recorridos y la implementación de un esquema de boletos por zonas. “No es lo mismo ir al campus, a La Granja, al Cristo de las Sierras o a Cerro Leones. Eso quizá puede ayudar un poco al funcionamiento y al sostenimiento del sistema”, explicó.

“Estamos tratando de subsanar en Tandil las consecuencias de decisiones del Gobierno nacional porque sabemos que están las empresas, los trabajadores y 50 mil usuarios por mes”, concluyó.