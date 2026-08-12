Los intendentes de Tandil, Lobería y Balcarce avanzaron con una nueva gestión ante el Gobierno nacional para recuperar el vínculo ferroviario con Puerto Quequén. Miguel Lunghi, Pablo Barrena y Esteban Reino se reunieron con el secretario de Transporte, Mariano Plencovich, para solicitar que el ramal Tandil-Quequén sea incorporado al nuevo esquema de concesión de las vías destinadas al transporte de cargas.

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El encuentro también contó con el acompañamiento del intendente de Ayacucho, Emiliano Cordonnier, y forma parte de una estrategia regional que los municipios vienen impulsando desde hace varios años.

Una conexión considerada estratégica

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Durante la reunión, los jefes comunales remarcaron la importancia de recuperar una infraestructura que podría mejorar la logística y las condiciones de competitividad de la producción del sudeste bonaerense.

El pedido apunta a que el corredor sea incluido expresamente en el proceso que lleva adelante Nación para definir el futuro de la red ferroviaria de cargas.

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Plencovich recibió el planteo y se comprometió a evaluar la posibilidad de incorporar el ramal Tandil-Quequén al nuevo esquema de concesión. Para los municipios, esta definición resulta clave, ya que permitiría generar las condiciones necesarias para avanzar posteriormente con una eventual recuperación de la traza. El corredor permanece inactivo desde 1998.

La salida ferroviaria hacia Puerto Quequén

La documentación presentada por los municipios sostiene que la red ferroviaria de cargas ya permite conectar Tandil con Olavarría y Bahía Blanca y, desde allí, con otros corredores productivos.

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En ese contexto, la recuperación del tramo hacia Lobería, Necochea y Quequén permitiría completar la conexión con uno de los principales puertos de la región.

Puerto Quequén movilizó alrededor de 9 millones de toneladas durante 2025, alcanzando un récord histórico. Actualmente, prácticamente la totalidad de esas cargas se moviliza mediante transporte automotor.

Para los intendentes, recuperar el tren permitiría incorporar una alternativa logística frente a los grandes volúmenes de producción, especialmente durante las épocas de cosecha.

Un complemento para los camiones

Los jefes comunales aclararon que la iniciativa no pretende reemplazar al transporte por camión, sino complementar la matriz logística regional.

La posibilidad de contar con una conexión ferroviaria con Puerto Quequén permitiría transportar mayores volúmenes y ofrecer una alternativa para determinadas cargas que requieren traslado a gran escala.

Además, el proyecto podría beneficiar a distintas cadenas agrícolas, ganaderas e industriales del sudeste bonaerense y ampliar la integración de la región con otros puntos de la red ferroviaria nacional.

Un reclamo que lleva años

La recuperación del ramal forma parte de un trabajo conjunto que los municipios comenzaron a profundizar en 2022. Un año después, la propuesta ya contaba con el respaldo de 13 intendentes de la región.

Ahora, la discusión cobra especial relevancia a partir de la redefinición del esquema contractual de la Línea General Roca y del proceso de concesión que lleva adelante el Gobierno nacional sobre la red ferroviaria de cargas.

Lunghi destacó la importancia de que el reclamo sea sostenido de manera conjunta por los municipios, más allá de las diferencias políticas.

"Estamos frente a una oportunidad concreta para que una infraestructura que durante muchos años estuvo fuera de la agenda vuelva a ser considerada dentro de la planificación ferroviaria nacional", sostuvo el intendente de Tandil.

En esa línea, remarcó que los municipios deben trabajar coordinadamente para defender una herramienta que, según planteó, puede generar mayor desarrollo y mejores condiciones para producir en toda la región.

Los intendentes acordaron continuar con las gestiones y aportar a la Secretaría de Transporte información técnica y productiva que permita evaluar la incorporación del corredor Tandil-Quequén al nuevo esquema ferroviario.