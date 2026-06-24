La ciudad de Tandil se prepara para recibir una nueva edición de uno de los encuentros dedicados al bienestar más convocantes de la región. Se trata de "Tandil Medita 2026", una propuesta que invita a vecinos y visitantes a disfrutar de una tarde enfocada en la conexión interior, la relajación y las prácticas saludables.

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La tercera edición del evento se realizará el próximo sábado 27 de junio desde las 15.00 en el Polideportivo Club Ferro, ubicado sobre la avenida Colón 1469, con organización de la Municipalidad de Tandil.

La iniciativa está abierta a toda la comunidad y no requiere experiencia previa. El objetivo es acercar herramientas vinculadas al bienestar físico, mental y emocional a través de diferentes actividades guiadas por referentes de distintas disciplinas.

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Durante la jornada habrá espacios de yoga, meditación, reiki, armonización sonora con cuencos, gong y canto de mantras. Además, se desarrollarán propuestas especialmente pensadas para las infancias, permitiendo que toda la familia pueda participar del encuentro.

Los organizadores destacan que se trata de una oportunidad para acercarse a prácticas que promueven la calma, la atención plena y el equilibrio personal en un entorno de intercambio y aprendizaje colectivo.

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Para participar, los asistentes deberán colaborar con un alimento no perecedero. Entre los productos sugeridos se encuentran aceite, harina, azúcar o galletitas, que serán destinados a acciones solidarias.

Desde el Municipio recomendaron concurrir con ropa cómoda, llevar mat o manta para las actividades en el suelo y una botella de agua para mantenerse hidratado durante la jornada.

Datos claves

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📍 Lugar: Polideportivo Club Ferro, avenida Colón 1469, Tandil.

📅 Fecha: Sábado 27 de junio de 2026.

🕒 Horario: Desde las 15.00.

🎟️ Entrada: Un alimento no perecedero.

🧘 Actividades: Yoga, meditación, reiki, armonización con cuencos, gong, canto de mantras y propuestas para las infancias.

🎒 Recomendaciones: Llevar ropa cómoda, mat o manta y botella de agua.

📝 Inscripción: Municipalidad de Tandil

📱 Más información:

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