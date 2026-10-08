El Municipio de Tandil ordenó iniciar un sumario administrativo contra Roberto Martínez Lastra, actual Secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales de Tandil, a raíz de una denuncia que involucra presuntos hechos de acoso sexual y laboral.

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La decisión fue formalizada mediante el Decreto Nº 3057/2026, firmado por el intendente Miguel Lunghi y la presidenta del Sistema Integrado de Salud Pública (SISP), Cecilia Martens.

Martínez Lastra, identificado con el Legajo N° 5.815, se desempeña actualmente al frente del gremio que representa a los trabajadores municipales de la ciudad.

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La denuncia y el inicio de la investigación

El expediente administrativo SADOM 2026-04504-00 se inició a partir de una denuncia presentada en sobre cerrado. Ante la gravedad de los hechos expuestos, las autoridades resolvieron activar la Comisión de Asistencia a la Víctima, en el marco del Protocolo de Actuación en Casos de Violencia por Motivos de Género en el Ámbito Laboral.

De acuerdo con los considerandos del decreto, las actuaciones preliminares permitirían advertir la existencia de presuntas irregularidades e inconductas reprochables que serían atribuidas al dirigente sindical.

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Según la resolución municipal, los hechos podrían constituir infracciones a la Ley Provincial Nº 14.656, al Convenio Colectivo de Trabajo Nº 09/19 y al protocolo institucional vigente.

Frente a esta situación, el Ejecutivo local consideró “imprescindible esclarecer lo sucedido y deslindar las responsabilidades correspondientes”.

Quién estará a cargo del sumario

Para llevar adelante la investigación administrativa, y garantizar el procedimiento previsto por la normativa provincial para el personal de planta permanente, el Municipio designó a la Dra. María Paz Rigotti como Instructora Sumariante y al Dr. Walter José Moriconi como Secretario de Instrucción.

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El procedimiento contó además con la intervención previa de la Coordinación de Legales del SISP.

También existe una causa penal

La decisión administrativa se produce luego de que, en septiembre, una trabajadora municipal que prestaba tareas en el propio sindicato denunciara a Martínez Lastra por presuntos hechos de acoso sexual y laboral.

A partir de esa presentación también se inició una investigación en el ámbito judicial. La causa penal está a cargo del fiscal Damián Borean, titular de la UFI Nº 12, luego de que la mujer radicara la denuncia en la Comisaría de la Mujer.

De esta manera, el caso cuenta actualmente con dos vías de investigación: una administrativa dentro del ámbito municipal y otra en la Justicia penal.

Qué dijo el Sindic t ao de Trabajadores Municipales

La Comisión Directiva del Sindicato de Trabajadores Municipales de Tandil, encabezada por el propio Martínez Lastra, difundió un comunicado institucional luego de que trascendiera públicamente la denuncia.

“Ante la denuncia de público conocimiento hacia el Secretario General de nuestra institución, se han arbitrado los medios establecidos en los protocolos correspondientes, estando a disposición a fin de que los hechos denunciados sean aclarados; tanto en el ámbito administrativo como en el judicial”, señalaron desde la organización.

Asimismo, el gremio sostuvo que siempre trabajó por la erradicación de cualquier tipo de violencia en el ámbito laboral.

En ese sentido, destacaron el proyecto que posteriormente fue acordado con el Municipio para implementar el Protocolo de Actuación, además de la participación del sindicato en distintas acciones vinculadas con esa problemática.

El sumario administrativo deberá determinar ahora las circunstancias de los hechos denunciados y, eventualmente, las responsabilidades que pudieran corresponder, mientras continúa en paralelo la investigación judicial.