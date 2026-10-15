Tandil volverá a poner al salame en el centro de la escena con la 8.ª edición de Chacinar, el Festival del Salame y el Cerdo, que se realizará el 7 y 8 de noviembre de 2026 en la Diagonal Arturo Illia, en el acceso al Parque Independencia.

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La celebración combina gastronomía, identidad productiva y entretenimiento, pero este año tendrá un atractivo especial: la disputa por el récord del salame más largo del país, una marca que Tandil perdió en agosto y que buscará recuperar durante el encuentro.

Un récord que viajó de Tandil a San Andrés de Giles

La rivalidad entre ambas localidades tiene un protagonista indiscutido: el salame. Durante la quinta edición de la Fiesta del Salame Más Largo del País, realizada en agosto de 2026, San Andrés de Giles presentó una pieza de 501,66 metros, elaborada por Chacinados La Vasquita.

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Con esa longitud, el municipio bonaerense superó por 14,44 metros el récord anterior de Tandil, que había alcanzado los 487,22 metros durante el festival Chacinar.

Ahora, la ciudad serrana tendrá una nueva oportunidad para recuperar el liderazgo. El sábado 7 de noviembre está prevista la presentación del salame más largo de Chacinar, con la expectativa de volver a superar la marca y llevar el récord nuevamente a Tandil.

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La pregunta que sobrevuela la previa es inevitable: ¿alcanzará Tandil los 501,66 metros o San Andrés de Giles conservará la corona? La respuesta llegará con una nueva edición de una competencia que convierte a uno de los productos más representativos de la gastronomía bonaerense en una atracción turística.

Gastronomía, productores y música en las sierras

Más allá del desafío por el récord, Chacinar ofrecerá durante dos jornadas una propuesta para disfrutar en familia y conocer de cerca la producción porcina y chacinera de la región.

El festival contará con productores locales, productos regionales, fogones y food trucks, además de espacios gastronómicos para degustar carnes y fiambres. La propuesta busca mostrar la cadena de valor del sector y destacar el trabajo de quienes elaboran los productos que distinguen a Tandil.

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La programación también incluirá música y espectáculos artísticos en vivo, con la participación de representantes de la escena musical tandilera.

La Diagonal Arturo Illia, en el acceso al Parque Independencia, será el escenario de esta celebración que reúne sabores, tradición y entretenimiento en uno de los destinos turísticos más reconocidos de la provincia de Buenos Aires.

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