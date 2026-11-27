Tandil puso en marcha un nuevo marco normativo para el transporte privado de pasajeros mediante aplicaciones digitales. El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad la Ordenanza 19.538, que establece las reglas que deberán cumplir las plataformas, agencias y trabajadores que ofrezcan traslados remunerados en la ciudad.

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La legislación alcanza a todos los actores que intervienen en esta actividad y fija requisitos vinculados con la documentación, las condiciones de los automóviles, la seguridad de los pasajeros y los mecanismos de fiscalización.

Uno de los puntos centrales es que ningún prestador podrá funcionar legalmente sin estar inscripto en el Registro Municipal de Prestadores del Servicio de Movilidad Privada.

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Qué deberán cumplir las aplicaciones y agencias

La normativa establece la creación de un registro digital, obligatorio y de acceso público para consultar los prestadores habilitados.

Las empresas, agencias y plataformas deberán inscribirse y renovar su registro cada tres años. Entre las exigencias figuran:

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Constituir un domicilio legal y otro electrónico administrativo ante el Municipio.

Designar un representante legal.

Acreditar su personería jurídica o inscripción correspondiente.

Proporcionar la información que soliciten las autoridades para realizar controles.

Garantizar la trazabilidad de los viajes.

Contar con canales accesibles para recibir consultas y reclamos.

Además, las plataformas deberán incorporar progresivamente unidades disponibles durante las 24 horas para personas con movilidad reducida. El Municipio podrá establecer mecanismos compartidos para cumplir con esta obligación.

Los requisitos que tendrán que reunir los conductores

Los choferes también deberán formar parte del registro municipal, aunque en su caso la inscripción tendrá que renovarse anualmente.

Para incorporarse deberán presentar:

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DNI vigente.

CUIL o CUIT.

Domicilio real en el partido de Tandil y domicilio electrónico administrativo.

Licencia nacional de conducir con categoría habilitante para transportar pasajeros.

Certificado de antecedentes penales vigente.

Inscripción tributaria correspondiente a la actividad.

La ordenanza también establece restricciones durante los traslados. Los conductores no podrán fumar mientras realizan un viaje, transportar más pasajeros de los permitidos ni utilizar equipos de audio sin autorización del usuario.

Otra disposición importante es que no podrán levantar pasajeros directamente en la calle si estos no solicitaron previamente el servicio a través de una aplicación, agencia o central habilitada.

Qué características deberán tener los vehículos

Los automóviles afectados al transporte privado deberán cumplir con una serie de condiciones técnicas y administrativas.

Entre los principales requisitos se encuentran:

Tener toda la documentación reglamentaria exigida por las autoridades nacionales y provinciales.

Contar con la Verificación Técnica Vehicular (VTV) vigente.

Disponer de un seguro que cubra expresamente la responsabilidad civil por el transporte oneroso de pasajeros y a terceros transportados.

Tener una antigüedad máxima de 12 años al momento de la inscripción.

Para los vehículos que actualmente no cumplan con este último requisito, se estableció un plazo de dos años para adecuarse a la nueva exigencia.

En cuanto a sus características, deberán ser automóviles tipo sedán, rural, monovolumen o utilitarios destinados al transporte de pasajeros, con al menos cuatro puertas y capacidad mínima para cuatro personas, incluido el conductor.

También deberán encontrarse en buenas condiciones de higiene, conservación y funcionamiento. Se prohíben los vidrios con láminas espejadas u otros elementos que dificulten la identificación de los ocupantes desde el exterior.

Por otra parte, quedará prohibido realizar viajes de pasajeros mediante aplicaciones en motovehículos, sin importar su cilindrada.

Oblea con código QR para identificar los vehículos

La nueva regulación incorpora un mecanismo para que los usuarios puedan comprobar si el automóvil y su conductor están debidamente registrados.

Una vez completada la inscripción, el Municipio entregará una oblea identificatoria con una vigencia de 12 meses, que deberá colocarse en la luneta del vehículo.

El distintivo incluirá las fechas de inscripción y renovación, además de la identificación de la empresa, agencia o plataforma correspondiente.

También tendrá un código QR que permitirá consultar información actualizada del automóvil, los conductores habilitados y la empresa prestadora.

La identificación digital deberá estar disponible en otro sector visible para los pasajeros, preferentemente detrás del asiento del conductor. Además, cada traslado tendrá que contar con un comprobante físico o digital que identifique al responsable del servicio.

De cuánto serán las multas por incumplir la ordenanza

La normativa establece un régimen de sanciones económicas y administrativas para empresas, choferes y propietarios de los vehículos.

Las empresas, agencias y plataformas que organicen o intermedien en el servicio sin estar registradas podrán recibir multas equivalentes al 400% y hasta el 800% del Salario Municipal Categoría 4, régimen de 35 horas.

Sin embargo, tendrán un plazo de 90 días para regularizar su situación. Si no lo hacen, intervendrá el Juzgado de Faltas.

Para los conductores, las multas oscilarán entre el 80% y el 400% del mismo salario municipal en casos como:

Prestar servicios sin inscripción vigente.

Levantar pasajeros sin una solicitud previa mediante una plataforma habilitada.

Ceder sus cuentas a otras personas.

Transportar más pasajeros de los permitidos.

En determinadas situaciones también podrá disponerse la retención preventiva y el secuestro del vehículo.

Los titulares registrales o quienes acrediten el derecho de uso de los automóviles también podrán recibir sanciones económicas de entre el 80% y el 400% cuando incumplan las condiciones exigidas o utilicen unidades sin inscripción vigente.

El régimen contempla sanciones más severas para quienes reincidan. En una primera reincidencia, las multas podrán aumentar un 100%, además de disponerse el secuestro del vehículo de dos a diez días hábiles o una inhabilitación temporal.

En una segunda infracción reiterada podrá aplicarse el máximo de la escala, con incrementos de hasta el 100% y nuevas inhabilitaciones.

Finalmente, una tercera reincidencia podrá derivar en la inhabilitación definitiva del conductor o del titular del vehículo, junto con la baja del registro correspondiente.

Cuándo comenzará a aplicarse la nueva regulación

La Ordenanza 19.538 establece que el Departamento Ejecutivo tendrá 60 días para reglamentar la normativa e implementar los trámites digitales necesarios.

También será el Ejecutivo el encargado de determinar cuál será la autoridad municipal responsable de controlar su cumplimiento.

Las ordenanzas 8.113 y 8.612 continuarán vigentes en todos aquellos aspectos que no contradigan el nuevo marco regulatorio. Además, se habilita expresamente a los prestadores alcanzados por esas disposiciones a trabajar mediante aplicaciones y plataformas digitales debidamente registradas.

Con la aprobación unánime del Concejo Deliberante, Tandil dio un paso hacia la incorporación formal de las aplicaciones al sistema local de transporte privado. Ahora resta que el Municipio reglamente las condiciones y ponga en funcionamiento el registro que determinará cómo podrán operar los distintos prestadores.