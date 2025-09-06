Jóvenes tandilenses y la familia de la víctima, se movilizan para reclamar justicia por Milagros “Mili” Quenaipe, la adolescente de 18 años asesinada la madrugada del domingo 31 de agosto.

La convocatoria, que surgió y se viralizó en redes sociales, propone concentrar este sábado a las 18.00 en una esquina local (España y Rodríguez) para luego marchar hasta la Municipalidad; los organizadores y la familia piden que la protesta mantenga un único lema: “Justicia por Mili”, sin consignas partidarias.

Un asesinato que conmocionó a Tandil

Según las reconstrucciones periodísticas, Milagros fue acuchillada mientras estaba con amigos en una esquina y murió en el acto; otro joven resultó herido y la Policía detuvo luego a un sospechoso en el marco de una investigación que busca esclarecer el móvil del crimen.

Centenares de jóvenes reaccionaron ante el asesinato y se sumaron a grupos de coordinación, preparando carteles y consignas, y un arco iris con la frase “Mili está ahí”. La familia de Milagros avaló la movilización y confirmó que participará de la marcha.

Los organizadores llaman a la comunidad a sumarse respetando la consigna única y evitando símbolos partidarios, con la intención de mantener el foco en la búsqueda de justicia y en el reclamo por medidas preventivas.