El Municipio de Tapalqué invitó entre el 6 y 8 de noviembre próximos a descubrir no sólo su propuesta turística sino histórica. La celebración aniversario comenzará a puro ritmo el viernes 6 de noviembre con mucha música, para continuar el 7 y el 8 con desfile Criollo, presencia de las instituciones, talleres, danzas, artistas locales, música en vivo, DJ, asado y la famosa Fiesta del Cantón.

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Además, estarán presentes emprendedores y artesanos que expondrán productos regionales, sobre todo la famosa Torta Negra de Tapalqué.

El viernes 6 todo la celebración iniciará a las 18.00 con Isabella Grosso, Tomás y Manuel Lamardo, Kuspide y Ensable del Conservatorio Municipal. El sábado 7, a pura tradición y fiesta desde las 10.00 con el Acto Protocolar y el desfile institucional, para dar comienzo a las 15.30 con talleres de circo y murga y grupos de danza del Conservatorio Municipal. A las 17.00 es el Desfile Criollo organizado por La Yerrita que continua con la Fiesta del Cantón con Esencia Nativa, Dúo Bonfantín-Solís, Di Aders, Carli Matos, Jóvenes Musiqueros y Sin Límites. El domingo concluyen los festejos con Kelo DJ, Humberto Pallero & 4 de Copas, Milagro e Iván Emiliano.

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