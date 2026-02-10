Mientras La Libertad Avanza mantiene un discurso frontal contra las tasas municipales y los impuestos locales, en el Concejo Deliberante de Bragado su bloque decidió abstenerse en una votación clave y dejó sin acompañamiento el proyecto que buscaba retrotraer los valores vigentes.

La explicación llegó por boca de Paola Alsina, concejal de La Libertad Avanza en Bragado, quien habló en una entrevista con Bragado Informa y dio detalles de la postura libertaria durante la última sesión extraordinaria del cuerpo legislativo local.

Según sostuvo Alsina, la ordenanza fiscal ya había sido aprobada en diciembre y cuestionó que se convocara a una sesión extraordinaria sin un análisis profundo de alternativas. En ese marco, explicó que desde su bloque presentaron una propuesta para mejorar la cobrabilidad de las tasas, con incentivos al pago en tiempo y forma, pero aseguró que no fue tratada durante el debate.

“La sesión fue más política que técnica”, afirmó la edil, al justificar la abstención de su espacio. Además, advirtió que retrotraer las tasas implicaría desfinanciar al municipio, un argumento que choca con la postura histórica del espacio libertario a nivel provincial y nacional, donde suelen reclamar la eliminación o reducción de gravámenes locales.

En ese sentido, Alsina enumeró medidas impulsadas por La Libertad Avanza en Bragado, como la eliminación de la tasa de Seguridad e Higiene para comercios, la supresión de tasas que consideró obsoletas y la transformación de la tasa de salud en un fondo específico destinado exclusivamente al área sanitaria.

“El vecino no es ajeno a estas discusiones y no hay que subestimarlo. Las tasas se pagan para que los servicios funcionen, y nuestro rol es controlar que eso ocurra”, expresó la concejal durante la entrevista.