Un taxista, Oscar Fortes, de 71 años, protagonizó un accidente en el centro bahiense. El conductor chocó contra un Toyoya Etios cuando transportaba una pasajera. Todos resultaron ilesos pero el control post siniestro le dio positivo de drogas, aunque el trabajador asegura que se trata de un error.

“Venía con una pasajera, ya estaba casi pasando la esquina, venía por Rondeau y de golpe sentí el choque fuerte; por suerte a ninguno de los dos no pasó nada", detalló el taxista a la radio local LU2.

"El auto quedó inclinado de costado. Yo por supuesto venía atado y ahí llamaron al servicio 911. Vinieron rápido, nos sacaron por la ventanilla de atrás del auto, nos sentaron en una silla en la calle y nos preguntaban cómo estábamos", continuó relatando su versión de los hechos.

Fortes señaló que "los del servicio de emergencia me tomaron las pulsaciones y la presión y me dijeron que tenía 16.8, entonces me dieron una pastillita sublingual para que baje la presión. Ellos estuvieron un cachito más y se fueron porque no había necesidad que se queden".

"Al rato vienen los de la Guardia Urbana y nos empezaron a hacer los controles. El de alcoholemia dio negativo y en el drager test salió la droga que tiene el Clonazepam, que es lo que nos habían dado ahí en los del servicio de emergencia", argumentó.

Según el taxista, el positivo se debió al medicamento que supuestamente le dieron desde el Servicio de Emergencias.

"Me secuestraron el auto, me secuestraron el carnet, ahora para el jueves tengo la audiencia en el tribunal de faltas para mostrarles la historia clínica con la certificación de lo que pasó. Yo lo que quiero es que a mí no me quede ningún antecedente de nada porque no venía manejando con algo prohibido ni nada por el estilo", completó Fortes.