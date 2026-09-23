Los taxistas de La Plata realizan este miércoles una jornada de protesta contra el avance de las aplicaciones de transporte y lo que califican como “transporte ilegal”. La manifestación comenzó durante las primeras horas de la mañana con cortes y cese del servicio en distintos puntos de la ciudad.

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Los trabajadores tienen previsto realizar posteriormente una movilización en caravana hasta el Palacio Municipal, donde buscarán entregar un documento a las autoridades y mantener una reunión con funcionarios.

Cortes en distintos puntos de la ciudad

La protesta fue impulsada por choferes de diferentes paradas céntricas y cuenta con el acompañamiento de sindicatos y organizaciones vinculadas al sector.

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Entre los puntos donde se concentraron los manifestantes se encuentran la Terminal de Ómnibus, la estación de trenes, El Bingo, Plaza Italia y Plaza San Martín. Uno de los focos de conflicto se registró en la zona de 1 y 44, donde hubo cortes de tránsito y quema de neumáticos.

Reclamo contra Uber y DiDi

Bajo la consigna “Basta de transporte ilegal en La Plata”, los taxistas reclaman que el Municipio profundice los controles sobre los vehículos que trabajan mediante aplicaciones.

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Los choferes apuntan principalmente contra plataformas como Uber y DiDi, a las que responsabilizan por una creciente pérdida de viajes y de ingresos para quienes trabajan dentro del sistema tradicional.

“Es momento de defender el trabajo legal, el que cumple con habilitaciones, seguros, controles técnicos y paga impuestos en nuestra ciudad”, señalaron los organizadores de la movilización.

Desde el sector también expresaron preocupación por las bajas recaudaciones y la pérdida de viajes, una situación que, según sostienen, afecta tanto a los conductores como a los propietarios de los vehículos.

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Marcha hacia el Palacio Municipal

La jornada comenzó con un cese momentáneo del servicio de taxis en distintas paradas y continuará con una movilización por las calles de la ciudad.

El objetivo es finalizar la protesta frente al Palacio Municipal, donde los representantes del sector tienen previsto presentar sus reclamos y dialogar con funcionarios.

Los taxistas sostienen que buscan garantizar condiciones de competencia y defender los puestos de trabajo vinculados a la actividad, mientras reclaman una respuesta concreta de las autoridades locales frente al crecimiento de los servicios ofrecidos mediante aplicaciones.